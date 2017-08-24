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  • Источник: «Спартак» готов заплатить за Хеведеса 9 миллионов

Источник: «Спартак» готов заплатить за Хеведеса 9 миллионов

24 августа 2017, 18:24
10

Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хеведес может продолжить карьеру в России. Как сообщается, 29-летнего футболиста хотел бы подписать «Спартак». Московский клуб оценивает игрока в девять миллионов евро.

Ранее сам футболист отметил, что его агент рассматривает несколько вариантов. К Хеведесу имеется интерес и со стороны нескольких клубов Италии.

В минувшем сезоне центральный защитник провел в чемпионате Германии 31 матч, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Шальке-04 Спартак Хеведес Бенедикт
Комментарии (10)
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DZHEK_VOROBEY1987
1503589342
А к ночи или к утру как всегда напишут,что он отказался переходить.
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rahataim
1503590088
а оно ему нужно
Ответить
карасевщина
1503590353
смиритесь уже с 1-18
Ответить
серега кашин
1503590958
ни разу о нем не слышал
Ответить
acer2003
1503592687
Как бы это не плачевно,не пойдёт он в Спартак
Ответить
первый третий с права
1503593001
гы гы Карпина прав лишили бухой ездил свинья
Ответить
SPARTAK M222222222
1503598707
Что-то маловато за чемпиона мира!!
Ответить
OfaZavr
1503646638
Вот это хороший защитник не то что Нойштедтеры всякие.
Ответить
Mxxx139
1503667316
Мда, на него у Ювентуса планы, поэтому маловероятно.
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