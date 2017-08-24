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    Источник: «Спартак» готов заплатить за Хеведеса 9 миллионов

    Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хеведес может продолжить карьеру в России. Как сообщается, 29-летнего футболиста хотел бы подписать «Спартак». Московский клуб оценивает игрока в девять миллионов евро.

    Ранее сам футболист отметил, что его агент рассматривает несколько вариантов. К Хеведесу имеется интерес и со стороны нескольких клубов Италии.

    В минувшем сезоне центральный защитник провел в чемпионате Германии 31 матч, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    24.08.2017 18:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +55

      Mxxx139 25 августа 2017, 16:21

      Мда, на него у Ювентуса планы, поэтому маловероятно.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2017, 10:37

      Вот это хороший защитник не то что Нойштедтеры всякие.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 24 августа 2017, 21:18

      Что-то маловато за чемпиона мира!!

      0
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 24 августа 2017, 19:43

      гы гы Карпина прав лишили бухой ездил свинья

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 августа 2017, 19:38

      Как бы это не плачевно,не пойдёт он в Спартак

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 24 августа 2017, 19:09

      ни разу о нем не слышал

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 24 августа 2017, 18:59

      смиритесь уже с 1-18

      -1
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      Рейтинг: +49

      rahataim 24 августа 2017, 18:54

      а оно ему нужно

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 24 августа 2017, 18:42

      А к ночи или к утру как всегда напишут,что он отказался переходить.

      6
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > DZHEK_VOROBEY1987 24 августа 2017, 18:45

      Они просто не сразу узнают что ими Спартак интересуется) А потом еще погуглить какое то время занимает)
      А если без шуток, то да, достали эти отказы!

      6
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