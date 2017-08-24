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  • Гендиректор «Спартака» Родионов назвал команду, которую категорически не хочет видеть в одной группе по Лиге чемпионов

Гендиректор «Спартака» Родионов назвал команду, которую категорически не хочет видеть в одной группе по Лиге чемпионов

24 августа 2017, 18:00
21

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов в преддверии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов отметил, что при любом раскладе команду ждут тяжелые соперники. При этом клубному функционеру не хотелось бы получить в соперники «ПСЖ».

«Спартак» в последнее время не так часто выступает на групповом этапе Лиги чемпионов. Мы не ждем легкой группы. Прозвучит банально, но это так: слабых соперников там нет. Готовимся к самым серьезным играм. Кто бы ни попался. Понимаем, что все команды очень серьезного уровня.

Кого бы категорически не хотел бы видеть в одной группе с нами? «ПСЖ». Но это мое личное мнение. Эта команда сегодня укомплектована сильными футболистами. В ее составе один из лучших игроков мира – Неймар. Но если все-таки попадется, будет интересно сыграть. Хотя и очень сложно», – заявил Родионов.

Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет сегодня в Швейцарии и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак Родионов Сергей
Комментарии (21)
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ribavadim
1503588539
Да на кого-бы и не послали...
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ilichkadr
1503588560
По закону подлости Спартак получит ПСЖ в качестве бонуса.........
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Приус
1503588653
Боится, что Эмери припомнит старые обиды.
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карасевщина
1503588959
не так часто выступает на групповом этапе Лиги чемпионов да вообще никогда почти
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rammax fcsm
1503588975
хватит ныть, кто попадётся, тот и попадётся... в межсезонье надо было грамотно действовать, позорное посмешище менеджерское...
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ilichkadr
1503593641
Группа А. "Бенфика", "Манчестер Юнайтед", "Базель", ЦСКА. Группа B: "Бавария", "ПСЖ", "Андерлехт", "Селтик" Группа F: "Шахтер", "Манчестер Сити", "Наполи", "Фейеноорд". Группа D: "Ювентус", "Барселона", "Олимпиакос", "Спортинг". Группа Е: "Спартак", "Севилья", "Ливерпуль", "Марибор". Группа H: "Реал", "Боруссия" Д, "Тоттенхэм", АПОЭЛ.
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ilichkadr
1503593817
Марибор для Спартака мысли для рассуждений попасть в ЛЕ. Другие шансы рассматриваются только теоретически........
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Chernyi Lis
1503594938
))) а других значит можно пройти..не верю!
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Krics
1503597487
Если б не было Спартака о чем писал бы бомбардир?
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RedWhiteFans2
1503601536
Родионов пусть думает хотя бы кого против Маритибу выставить, а то его несёт в небеса. По жопе лопатой всем этим Спартаковским функционерам за удачное трансферное окно.
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