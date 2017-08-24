Гендиректор «Спартака» Родионов назвал команду, которую категорически не хочет видеть в одной группе по Лиге чемпионов

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов в преддверии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов отметил, что при любом раскладе команду ждут тяжелые соперники. При этом клубному функционеру не хотелось бы получить в соперники «ПСЖ».

«Спартак» в последнее время не так часто выступает на групповом этапе Лиги чемпионов. Мы не ждем легкой группы. Прозвучит банально, но это так: слабых соперников там нет. Готовимся к самым серьезным играм. Кто бы ни попался. Понимаем, что все команды очень серьезного уровня.

Кого бы категорически не хотел бы видеть в одной группе с нами? «ПСЖ». Но это мое личное мнение. Эта команда сегодня укомплектована сильными футболистами. В ее составе один из лучших игроков мира – Неймар. Но если все-таки попадется, будет интересно сыграть. Хотя и очень сложно», – заявил Родионов.

Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет сегодня в Швейцарии и начнется в 19:00 по московскому времени.