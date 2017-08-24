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    Гендиректор «Спартака» Родионов назвал команду, которую категорически не хочет видеть в одной группе по Лиге чемпионов

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов в преддверии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов отметил, что при любом раскладе команду ждут тяжелые соперники. При этом клубному функционеру не хотелось бы получить в соперники «ПСЖ».

    «Спартак» в последнее время не так часто выступает на групповом этапе Лиги чемпионов. Мы не ждем легкой группы. Прозвучит банально, но это так: слабых соперников там нет. Готовимся к самым серьезным играм. Кто бы ни попался. Понимаем, что все команды очень серьезного уровня.

    Кого бы категорически не хотел бы видеть в одной группе с нами? «ПСЖ». Но это мое личное мнение. Эта команда сегодня укомплектована сильными футболистами. В ее составе один из лучших игроков мира – Неймар. Но если все-таки попадется, будет интересно сыграть. Хотя и очень сложно», – заявил Родионов.

    Жеребьевка Лиги чемпионов пройдет сегодня в Швейцарии и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2017 18:00
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +324

      hellkid 25 августа 2017, 10:01

      а может причина не в игроках, а в тренере, который захочет катком проехаться по Спартаку :)
      У Эмери в Спартаке не получилось. Спортивная злость у тренеров тоже есть :)

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 августа 2017, 22:05

      Родионов пусть думает хотя бы кого против Маритибу выставить, а то его несёт в небеса. По жопе лопатой всем этим Спартаковским функционерам за удачное трансферное окно.

      1
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      Рейтинг: +901

      Krics 24 августа 2017, 20:58

      Если б не было Спартака о чем писал бы бомбардир?

      1
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr > Krics 24 августа 2017, 22:55

      Как всегда копировал бы другие источники и делал ссылки. Обычная практика нынешних СМИ.............

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 августа 2017, 20:15

      ))) а других значит можно пройти..не верю!

      1
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr 24 августа 2017, 19:56

      Марибор для Спартака мысли для рассуждений попасть в ЛЕ. Другие шансы рассматриваются только теоретически........

      1
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr 24 августа 2017, 19:54

      Группа А. "Бенфика", "Манчестер Юнайтед", "Базель", ЦСКА.
      Группа B: "Бавария", "ПСЖ", "Андерлехт", "Селтик"
      Группа F: "Шахтер", "Манчестер Сити", "Наполи", "Фейеноорд".
      Группа D: "Ювентус", "Барселона", "Олимпиакос", "Спортинг".
      Группа Е: "Спартак", "Севилья", "Ливерпуль", "Марибор".
      Группа H: "Реал", "Боруссия" Д, "Тоттенхэм", АПОЭЛ.

      2
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr 24 августа 2017, 19:45

      Группа Е: "Спартак", "Севилья", "Ливерпуль".

      0
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr 24 августа 2017, 19:36

      Группа D: "Ювентус", "Барселона".

      0
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr 24 августа 2017, 19:36

      Группа H: "Реал", "Боруссия" Д

      0
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      Рейтинг: +17828

      ilichkadr 24 августа 2017, 19:35

      Группа А: "Бенфика", "Манчестер Юнайтед".
      Группа B: "Бавария", "ПСЖ"
      Группа С: "Челси", "Атлетико"

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