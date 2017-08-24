Вернблум: «Безразлично, кто попадется ЦСКА по группе в Лиге чемпионов»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал выход ЦСКА в групповую стадию Лиги чемпионов. Армейцы в раунде плей-офф по сумме двух встреч (1:0, 2:0) прошли швейцарский клуб «Янг Бойз».

«Мы все очень довольны. Клубу нужна была победа, и мы ее добились. Счастливы, что прошли в групповой этап Лиги чемпионов. На самом деле, мы должны были снимать все вопросы в первые десять минут. К сожалению, не получилось. Игра была немного нервная, но в конце первого тайма повели в счете. Во втором нарастили наше преимущество и больше стали действовать в обороне. В целом мы не реализовали множество моментов, могли побеждать с более крупным счетом.

Какие команды хотел бы получить в группе? Нам выбирать не приходится. Безразлично, кто нам попадется. Это лучший турнир в мире, все участники крайне сильны. Кто нам достанется, с теми и будем играть», — сказал Вернблум.

Сегодня в Швейцарии в 19:00 начнется жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов.