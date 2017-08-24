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    Вернблум: «Безразлично, кто попадется ЦСКА по группе в Лиге чемпионов»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал выход ЦСКА в групповую стадию Лиги чемпионов. Армейцы в раунде плей-офф по сумме двух встреч (1:0, 2:0) прошли швейцарский клуб «Янг Бойз».

    «Мы все очень довольны. Клубу нужна была победа, и мы ее добились. Счастливы, что прошли в групповой этап Лиги чемпионов. На самом деле, мы должны были снимать все вопросы в первые десять минут. К сожалению, не получилось. Игра была немного нервная, но в конце первого тайма повели в счете. Во втором нарастили наше преимущество и больше стали действовать в обороне. В целом мы не реализовали множество моментов, могли побеждать с более крупным счетом.

    Какие команды хотел бы получить в группе? Нам выбирать не приходится. Безразлично, кто нам попадется. Это лучший турнир в мире, все участники крайне сильны. Кто нам достанется, с теми и будем играть», — сказал Вернблум.

    Сегодня в Швейцарии в 19:00 начнется жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.08.2017 13:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +840

      vovan55 24 августа 2017, 15:58

      ВСЕХ ПОРВЁМ....

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 24 августа 2017, 15:56

      Псж реал мю цска будет хорошая группа... Спартак как в чемпионате будет играть с такой защитой им будет плоха

      0
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 24 августа 2017, 15:41

      Главная цель 18 лямов для Гинера достигнута, так что весной снова свободны от Лиг.

      -3
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