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    Миланов готов пойти на снижение зарплаты ради нового контракта с ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов не намерен покидать столичный клуб в качестве свободного агента. Он готов продлить свой действующий контракт с командой.

    «Георгию очень нравится в ЦСКА. Он хочет продлить трудовые отношения с красно-синими, но в этом вопросе от него мало что зависит. Футболист даже готов пойти на понижение заработной платы – при том, что его нынешний оклад и так является далеко не самым солидным в клубе», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Ранее сообщалось, что футболист может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги.

    Источник: Известия

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    24.08.2017 07:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +459

      sour12 24 августа 2017, 17:52

      Игрок хороший,но хрустальный...а вообще очень даже полезный, может закрыть любую позицию почти, работаспособный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +648

      shahor 24 августа 2017, 09:48

      Если уж от Тошича избавились,то от Миланова подавно избавляться нужно.Уровень этого футболиста-Амкар,Тосно и далее по списку.

      -2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 24 августа 2017, 09:32

      выдает иногда яркие матчи + универсальный, однозначно оставлять)

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 24 августа 2017, 09:07

      Своим выходом на поле игру армейцев не усиливает, но и не "портит", играет на одном уровне - однозначно игрок замены.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 августа 2017, 08:42

      редко выходит, но для ротации мне кажется нужен

      0
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