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  • Миланов готов пойти на снижение зарплаты ради нового контракта с ЦСКА

Миланов готов пойти на снижение зарплаты ради нового контракта с ЦСКА

24 августа 2017, 07:46
5

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов не намерен покидать столичный клуб в качестве свободного агента. Он готов продлить свой действующий контракт с командой.

«Георгию очень нравится в ЦСКА. Он хочет продлить трудовые отношения с красно-синими, но в этом вопросе от него мало что зависит. Футболист даже готов пойти на понижение заработной платы – при том, что его нынешний оклад и так является далеко не самым солидным в клубе», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Миланов Георгий
Комментарии (5)
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Аид666
1503553362
редко выходит, но для ротации мне кажется нужен
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Dominator777
1503554877
Своим выходом на поле игру армейцев не усиливает, но и не "портит", играет на одном уровне - однозначно игрок замены.
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ПФК ЦСКА Моscow
1503556378
выдает иногда яркие матчи + универсальный, однозначно оставлять)
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shahor
1503557283
Если уж от Тошича избавились,то от Миланова подавно избавляться нужно.Уровень этого футболиста-Амкар,Тосно и далее по списку.
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sour12
1503586335
Игрок хороший,но хрустальный...а вообще очень даже полезный, может закрыть любую позицию почти, работаспособный
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