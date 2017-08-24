Миланов готов пойти на снижение зарплаты ради нового контракта с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов не намерен покидать столичный клуб в качестве свободного агента. Он готов продлить свой действующий контракт с командой.

«Георгию очень нравится в ЦСКА. Он хочет продлить трудовые отношения с красно-синими, но в этом вопросе от него мало что зависит. Футболист даже готов пойти на понижение заработной платы – при том, что его нынешний оклад и так является далеко не самым солидным в клубе», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги.