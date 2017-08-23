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    Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

    Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.

    Отметим, что в первую корзину от России попал «Спартак», в четвертую – ЦСКА.

    1-я корзина: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Бенфика», «Монако», «Спартак», «Шахтер».

    2-я корзина: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».

    3-я корзина: «Наполи», «Тоттенхэм», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Ливерпуль».

    4-я корзина: «Фейеноорд», «Марибор», «РБ Лейпциг», ЦСКА, «Карабах», АПОЭЛ, «Спортинг», «Селтик».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2017 23:47
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 24 августа 2017, 17:46

      Удачи.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 августа 2017, 15:26

      К ЦСКА ждём легендарный дуэт Бавария, Манчестер Сити

      0
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      Рейтинг: +448

      Paladius 24 августа 2017, 12:23

      Бенфика, Севилья, Олимпиакос, ЦСКА! Спартак, Порто, Андерлехт, Карабах!

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 24 августа 2017, 08:20

      не ожидал ЦСКА в 4-й корзине, думал, что в 3-й будут, ну да ладно. И Спартаку, и ЦСКА будет в любом случае очень тяжело. ЦСКА если повезет - достанется из 2-й корзины Севилья, остальные, боюсь, не по зубам, из первой жаль, что изначально разведут с Шахтером, т.к. Спартак и Шахтер - самые желанные команды из 1-й корзины для всех остальных. В 3-й корзине половина команд вполне по силам нашим клубам, а вот англо-итальянская половина ничем не уступает клубам второй корзины. Так что у ЦСКА шансов на выход в плей-офф крайне мало, в лучшем случае ЛЕ, если повезет с командой из 3-й корзины, а у Спартака даже есть шанс пройти в плей-офф, если из 3-й корзины достанется кто-то из слабой половины, а из 4-й достанется Марибор/Карабах/АПОЭЛ, хотя это все условно, наши клубы не отличаются стабильностью - могут как провалить ЛЧ, так и здорово выстрелить.

      3
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 24 августа 2017, 08:14

      При любых раскладах,ЦСКА и Спартак,больше, чем за ЛЕ не смогут побороться

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 24 августа 2017, 07:37

      Приличная компашка.
      Болеем за всех наших. В таких турнирах все наши!

      2
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 24 августа 2017, 06:22

      Даешь группу бавария псж наполи спортинг

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 24 августа 2017, 02:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Причём обосрутся мясные даже с первой корзины((

      -8
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 24 августа 2017, 02:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шпоры в 3 а Спартак в 1-ую??! Какого хелла то, если мяса лет сто в еврокубках не было?!

      -11
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 > El_Chori 24 августа 2017, 07:49

      Первая корзина формируется не по рейтингу. Там все чемпионы первых восьми стран рейтинга!

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      Рейтинг: +548

      El_Chori > Muhammed-666 25 августа 2017, 19:19

      тупизм. давно так?

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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 24 августа 2017, 02:16

      Какие бы клубы не были надо показывать хороший футбол!!! Свиньям для того что бы показать что они не спроста действующие чемпионы, ЦСКА что бы бабок поднять и состав усилить уже наконец-то но для этого страйкер нужен прямо сейчас

      -1
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