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Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов

23 августа 2017, 23:47
50

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что в первую корзину от России попал «Спартак», в четвертую – ЦСКА.

1-я корзина: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Бенфика», «Монако», «Спартак», «Шахтер».

2-я корзина: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».

3-я корзина: «Наполи», «Тоттенхэм», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Ливерпуль».

4-я корзина: «Фейеноорд», «Марибор», «РБ Лейпциг», ЦСКА, «Карабах», АПОЭЛ, «Спортинг», «Селтик».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Спартак
Комментарии (50)
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compka
1503521655
вторая корзина страшнее первой
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Chizhova
1503522129
Пожелаем нашим клубам достойно выступить
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VikNMar
1503523687
ЦСКА выходит на Баварию , Барселону и Ливерпуль ........ И дерёт их в хвост и гриву !
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BRO_football
1503524554
Спартаку группу смерти надо, вместе с Барселоной, Наполи и Фейеноордом. Посмотрим как их всемогущий Карерра будет выкручиваться.
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multiscan
1503525628
Ребята! Зачем столько грязи на этой ветке?! Ведь речь идёт не об амбициях какого-либо клуба, а о престиже страны в мире футбола. Здесь надо болеть за всю страну, а не за какие-то "Спартаки","Зениты", ЦСКА, "Краснодары" и "Локомотивы", не поливать их, пардон, поносом! Для этого есть клубные ветки, где вам никто не запрещает плеваться в своих соперников, соблюдая, конечно, хотя бы малейшие приличия!
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mishkahaker
1503525956
Удачи свиньям и коням!!!
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Zenitovec1990
1503526113
ЦСКА поддержу в Лиге Чемпионов и Зенит, Краснодар и Локомотив так же)))
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El_Chori
1503531174
Шпоры в 3 а Спартак в 1-ую??! Какого хелла то, если мяса лет сто в еврокубках не было?!
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El_Chori
1503531238
Причём обосрутся мясные даже с первой корзины((
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Petrak86
1503552004
не ожидал ЦСКА в 4-й корзине, думал, что в 3-й будут, ну да ладно. И Спартаку, и ЦСКА будет в любом случае очень тяжело. ЦСКА если повезет - достанется из 2-й корзины Севилья, остальные, боюсь, не по зубам, из первой жаль, что изначально разведут с Шахтером, т.к. Спартак и Шахтер - самые желанные команды из 1-й корзины для всех остальных. В 3-й корзине половина команд вполне по силам нашим клубам, а вот англо-итальянская половина ничем не уступает клубам второй корзины. Так что у ЦСКА шансов на выход в плей-офф крайне мало, в лучшем случае ЛЕ, если повезет с командой из 3-й корзины, а у Спартака даже есть шанс пройти в плей-офф, если из 3-й корзины достанется кто-то из слабой половины, а из 4-й достанется Марибор/Карабах/АПОЭЛ, хотя это все условно, наши клубы не отличаются стабильностью - могут как провалить ЛЧ, так и здорово выстрелить.
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