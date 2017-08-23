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    Фурсенко: «У «Зенита» нет предложений по Дзюбе и Нобоа»

    Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о планах команды на оставшееся время трансферного окна. Функционер не исключил, что новички в сине-бело-голубом стане еще появятся.

    «Трансферное окно еще не закрыто – посмотрим, пополнится ли «Зенит» еще кем-то, но вряд ли это будут аргентинцы. Может ли кто-то покинуть команду? Все возможно в этом мире. Что касается Артема Дзюбы и Кристиана Нобоа, у меня нет конкретных предложений. Более того, это игроки нашей команды, и мы их ценим, поэтому пока таких мыслей не было», – заявил Фурсенко.

    Ранее появлялась информация, что Дзюба может перейти в «Локомотив», а Нобоа – в «Рубин».

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2017 17:15
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 августа 2017, 21:23

      кому он нужен

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 21:19

      У тех бабла нет, чтобы их выкупать, да еще содержать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 23 августа 2017, 20:00

      меня одного интересует вопрос за что ценят Дзюбу?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 августа 2017, 19:48

      Печалька?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 23 августа 2017, 19:48

      мда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 23 августа 2017, 19:45

      оПЯТЬ ТАЛАНТ ЗАДВИГАЮТ ТРЕНЕРИШКИ)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права 23 августа 2017, 18:10

      Дзюба уходит 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 23 августа 2017, 18:00

      Кино. Купили много. Сколько завтра продадут. ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -107

      kuigal. 23 августа 2017, 17:55

      Нобоа в Рубин,Дзюбу в Карснодыр.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > kuigal. 23 августа 2017, 18:09

      первый да, а бревно никому не нужен

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > kuigal. 23 августа 2017, 21:23

      пнх из краснодара

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      AntonyScore 23 августа 2017, 17:26

      Посмотрим, кто обманывает - Дзюба, который говорит, что информация о трансфере появится, или господин Фурсенко, утверждающий, что Артем - игрок Зенита...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -107

      kuigal. > AntonyScore 23 августа 2017, 17:54

      Оба лгут.

      0
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