Фурсенко: «У «Зенита» нет предложений по Дзюбе и Нобоа»

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о планах команды на оставшееся время трансферного окна. Функционер не исключил, что новички в сине-бело-голубом стане еще появятся.

«Трансферное окно еще не закрыто – посмотрим, пополнится ли «Зенит» еще кем-то, но вряд ли это будут аргентинцы. Может ли кто-то покинуть команду? Все возможно в этом мире. Что касается Артема Дзюбы и Кристиана Нобоа, у меня нет конкретных предложений. Более того, это игроки нашей команды, и мы их ценим, поэтому пока таких мыслей не было», – заявил Фурсенко.

Ранее появлялась информация, что Дзюба может перейти в «Локомотив», а Нобоа – в «Рубин».