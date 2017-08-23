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Фурсенко: «У «Зенита» нет предложений по Дзюбе и Нобоа»

23 августа 2017, 17:15
19

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о планах команды на оставшееся время трансферного окна. Функционер не исключил, что новички в сине-бело-голубом стане еще появятся.

«Трансферное окно еще не закрыто – посмотрим, пополнится ли «Зенит» еще кем-то, но вряд ли это будут аргентинцы. Может ли кто-то покинуть команду? Все возможно в этом мире. Что касается Артема Дзюбы и Кристиана Нобоа, у меня нет конкретных предложений. Более того, это игроки нашей команды, и мы их ценим, поэтому пока таких мыслей не было», – заявил Фурсенко.

Ранее появлялась информация, что Дзюба может перейти в «Локомотив», а Нобоа – в «Рубин».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Нобоа Кристиан Фурсенко Сергей
Комментарии (19)
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Manilov
1503498184
Многим бы командам пригодились бы эти игроки. Но вряд ли кто то будет их выкупать. В лучшем случае в аренду, и чтоб Зенит бОльшую часть зарплаты выплачивал.
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AntonyScore
1503498390
Посмотрим, кто обманывает - Дзюба, который говорит, что информация о трансфере появится, или господин Фурсенко, утверждающий, что Артем - игрок Зенита...
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kuigal.
1503500133
Нобоа в Рубин,Дзюбу в Карснодыр.
Ответить
первый третий с права
1503501019
Дзюба уходит 100%
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ИванЯ
1503506729
оПЯТЬ ТАЛАНТ ЗАДВИГАЮТ ТРЕНЕРИШКИ)))
Ответить
СашкаГуров
1503506909
мда
Ответить
shinnik
1503506934
Печалька?
Ответить
mikitka
1503507625
меня одного интересует вопрос за что ценят Дзюбу?
Ответить
prezent2017
1503512369
У тех бабла нет, чтобы их выкупать, да еще содержать!
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карасевщина
1503512598
кому он нужен
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