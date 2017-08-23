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    Ригони принимает участие в тренировке «Зенита»

    Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони присутствует на открытой тренировке «Зенита» в Удельном парке, которая проходит в рамках подготовки к матчу отборочного этапа Лиги Европы с нидерландским «Утрехтом».

    Бывший футболист «Индепендьенте» был замечен на тренировочной базе в компании других аргентинских футболистов, которые были приобретены сине-бело-голубыми в текущее трансферное окно.

    Переход Ригони обойдется «Зениту» в 10 миллионов евро. Футболист подпишет с клубом четырехлетний контракт, включающий в себя сумму отступных в размере 60 миллионов.

    «Зенит» покупает еще одного аргентинца. Зачем?

    Источник: Twitter

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    23.08.2017 11:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 23 августа 2017, 15:22

      фамилия смешная-будет звучать как рыгани)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Sufa 23 августа 2017, 12:49

      норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 23 августа 2017, 11:15

      Так сложится в Зените аргентинская мафия и будет свои права качать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Londara > bset 23 августа 2017, 11:29

      Это не бразильцы, аргентинцы уважают тренера а Манчини уже доказал что для него нет неприкасаемых

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > bset 23 августа 2017, 11:41

      Лучше куча аргентинцев, чем один Оленаре.

      9
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Londara 23 августа 2017, 12:13

      Чем тебе Халк то не угодил?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha > bset 23 августа 2017, 12:26

      Хуже российская мафии во главе с Широковым и Денисовым в Зените еще не было.

      8
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      ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Londara 23 августа 2017, 16:15

      Ага. Особенно Карлос Тевес уважал Манчини))

      0
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