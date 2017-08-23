Ригони принимает участие в тренировке «Зенита»

Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони присутствует на открытой тренировке «Зенита» в Удельном парке, которая проходит в рамках подготовки к матчу отборочного этапа Лиги Европы с нидерландским «Утрехтом».
Бывший футболист «Индепендьенте» был замечен на тренировочной базе в компании других аргентинских футболистов, которые были приобретены сине-бело-голубыми в текущее трансферное окно.
Переход Ригони обойдется «Зениту» в 10 миллионов евро. Футболист подпишет с клубом четырехлетний контракт, включающий в себя сумму отступных в размере 60 миллионов.
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Источник: Twitter