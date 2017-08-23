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Черчесов хочет оценить игру Панченко в составе сборной, а не в «Динамо»

23 августа 2017, 07:44
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, почему из предварительного списка состава команды выпали некоторые игроки. Что касается последней неудачной игры Александра Селихова, то она не повлияла на решение Черчесова «отцепить» футболиста от команды.

– Возможно ли, что Панченко будет тренироваться с вами, а сыграет в матче за «Динамо»?

– Нет. Если бы мы хотели, чтобы Панченко играл за «Динамо», то его бы не вызывали. Хотим посмотреть его именно у нас.

– Из предварительного списка выпали Селихов, Камболов, Черышев, Подберезкин, Канунников. Кто из них – по причине здоровья, а кто – игры?

– Черышев, Камболов и Канунников – по здоровью. Они не до конца восстановились. Подберезкин уже две недели тренировался в «Краснодаре», и мы ждали, что он вот-вот начнет играть. Так как этого не произошло, наверное, нет смысла первый раз вызывать футболиста в том состоянии, в котором он не сможет наилучшим образом себя показать.

– По Селихову решение приняли после неудачных для него дерби с ЦСКА и «Локомотивом»?

– Мы впервые за время работы нашего штаба объявили расширенный список – именно из-за необычного формата сбора. И изначально решили, что в основном списке будет два вратаря. Остановились на Луневе и Синицыне. Со стороны может показаться так, как вы это оценили. Но мы стараемся тщательно анализировать ситуацию и не принимаем решений из-за одного забитого или пропущенного мяча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Динамо Камболов Руслан Канунников Максим Панченко Кирилл Черышев Денис Подберезкин Вячеслав Селихов Александр Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Manilov
1503469278
Т.е. получается, что Черчесов хочет посмотреть, как Панченко будет играть с листа? Это означает, что он на него не расчитывает, как на игрока основы, но в запас, возможно, взять собирается. Если так, то всё логично, что игрок ставится в непривычные условия, с игроками с которыми не сыгран.
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orstho-68
1503476492
Панч вообще-то основообразующий игрок Динамо
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