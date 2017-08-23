Источник: «Локомотив» возьмет Эдера в годичную аренду без права последующего выкупа

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал подробности перехода нападающего «Лилля» Эдера в «Локомотив». По словам журналиста, московский клуб возьмет 29-летнего португальца в аренду без права последующего выкупа.

В прошлом сезоне Эдер провел за «Лилль» в чемпионате Франции 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

«Основную часть медосмотра для «Локомотива» португалец Эдер провел сегодня. Завтра второй этап. Потом подпись контракта. «Локомотив» берет Эдера в годичную аренду без права выкупа», – написал Арустамян в твиттере.