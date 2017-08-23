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    Источник: «Локомотив» возьмет Эдера в годичную аренду без права последующего выкупа

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал подробности перехода нападающего «Лилля» Эдера в «Локомотив». По словам журналиста, московский клуб возьмет 29-летнего португальца в аренду без права последующего выкупа.

    В прошлом сезоне Эдер провел за «Лилль» в чемпионате Франции 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

    «Основную часть медосмотра для «Локомотива» португалец Эдер провел сегодня. Завтра второй этап. Потом подпись контракта. «Локомотив» берет Эдера в годичную аренду без права выкупа», – написал Арустамян в твиттере.

    Источник: Twitter

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    23.08.2017 00:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2017, 06:02

      а СМИ все его в ЦСКА сватали... Посмотрим как адаптируется в России

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 23 августа 2017, 04:24

      2007: Победа Локо над Спартаком 4:3
      2017: Победа Локо над Спартаком 4:3

      2007: Одемвингие - из Лилля в Локомотив.
      В предыдущем сезоне 29 матчей, 5 голов.
      2017: Эдер - из Лилля в Локомотив.
      В предыдущем сезоне 30 матчей, 6 голов.

      Ребята, мы потихоньку возвращаем 2007-й!!!

      3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Черкизовский Кот 23 августа 2017, 10:51

      Почему ты просишь вернуть 2007? Может ты что-то путаешь? Локо становился чемпионом в 2002 и 2004, а в 2007 железнодорожники стали лишь 7-ми!!! Так что в топку 2007!!!

      2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > mdu86 23 августа 2017, 13:10

      Это такой фразеологический оборот для красного словца. Я прекрасно помню, в каком году какое место занимал Локо. Так что успокойся.

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 23 августа 2017, 04:07

      Ему 30 лет...

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 августа 2017, 03:52

      куул

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 августа 2017, 01:55

      то то лиль нынче донный

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      Рейтинг: +800

      forward33 23 августа 2017, 01:17

      на фиг он нужен...это дерево похуже траоре..лучше бы Дзюбу взяли..

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