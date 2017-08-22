Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» рассматривает кандидатуру Варди

    «Челси» заинтересован в приобретении нападающего «Лестера» Джейми Варди. Главный тренер синих Антонио Конте надеется усилить атаку команды в текущее трансферное окно.

    «Пенсионеры» этим летом уже пополнились форвардом «Реала» Альваро Моратой, заплатив за него 67 миллионов фунтов стерлингов. Тем не менее итальянский специалист хочет купить еще футболиста в переднюю линию.

    Варди связан контрактом с «лисами» до июля 2020 года. По данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2017 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 23 августа 2017, 07:16

      А толку то?!Посмотрели и забили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 22 августа 2017, 20:19

      Я думаю что Варди подходит Челси
      . Я об этом думал и говорил ещё до того как это сказал Конте!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 августа 2017, 16:56

      Варди не подходит под "Челси" стилем игры.

      Челси "Аристократы" - "Пенсионеры" это новая команда Фенербахче!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 22 августа 2017, 15:56

      Звезда Варди давно погасла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 22 августа 2017, 15:54

      А зачем?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11