«Челси» рассматривает кандидатуру Варди

«Челси» заинтересован в приобретении нападающего «Лестера» Джейми Варди. Главный тренер синих Антонио Конте надеется усилить атаку команды в текущее трансферное окно.

«Пенсионеры» этим летом уже пополнились форвардом «Реала» Альваро Моратой, заплатив за него 67 миллионов фунтов стерлингов. Тем не менее итальянский специалист хочет купить еще футболиста в переднюю линию.

Варди связан контрактом с «лисами» до июля 2020 года. По данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.