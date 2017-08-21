Тренер «Тулузы»: «Обожаю Неймара, его игра потрясает воображение»

Главный тренер французской «Тулузы» Паскаль Дюпра после матча третьего тура Лиги 1 против «ПСЖ» (2:6) поделился впечатлением от игры нападающего парижан Неймара. По словам специалиста, она великолепна.

«Обожаю этого футболиста. Внимательно следил за ним в «Барселоне» и очень рад, что он появился во Франции. В первых трех турах футбол в его исполнении потрясает воображение. Неймара я буду ставить в пример своим футболистам», – приводит слова Дюпра Goal.com.

В поединке против «Тулузы» Неймар набрал четыре очка по системе «гол+пас».