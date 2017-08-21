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    Тренер «Тулузы»: «Обожаю Неймара, его игра потрясает воображение»

    Главный тренер французской «Тулузы» Паскаль Дюпра после матча третьего тура Лиги 1 против «ПСЖ» (2:6) поделился впечатлением от игры нападающего парижан Неймара. По словам специалиста, она великолепна.

    «Обожаю этого футболиста. Внимательно следил за ним в «Барселоне» и очень рад, что он появился во Франции. В первых трех турах футбол в его исполнении потрясает воображение. Неймара я буду ставить в пример своим футболистам», – приводит слова Дюпра Goal.com.

    В поединке против «Тулузы» Неймар набрал четыре очка по системе «гол+пас».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 12:50
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