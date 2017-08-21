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    Лунев: «Кокорин выделяется среди всех и на тренировках»

    Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал высокую результативность нападающего команды Александра Кокорина. Голкипер заметил, что форвард выделяется на общем фоне не только в играх, но и в ежедневной тренировочной работе.

    «Когда только приехал в «Зенит», журналисты спросили: «Кого выделите из команды?» Ответил: «Кокорина». Говорят: «Как это — он ведь такой-сякой». Да вы придите на тренировку, посмотрите. Увидите, что он выделяется среди всех. Саша в полном порядке, просто что-то не шло, а сейчас пошло.

    Я не в шоке от Кокорина — он делает свое дело, ничего удивительного. Не понимаю, зачем создавать из этого какой-то бум. Человек старается, забивает — на тренировках и в играх. Возможно, раньше «голевого бума» не было, потому что Сашу пытались поймать на каких-то нефутбольных вещах. Допускаю, что это как-то сказывалось психологически. Сейчас на Кокорина ничего не давит, его поставили на любимую позицию — и пожалуйста, вот результат.

    Что изменилось за последний год? Да ничего — он и раньше на тренировках был в порядке, так же бегал по полю. Просто сейчас пришли голы. Он и до этого был неплох, как-то ведь его в сборную брали», – говорит Лунев.

    Сейчас Кокорин лидирует в списке бомбардиров РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2017 12:28
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 августа 2017, 14:46

      Кокора молодец!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +213

      Pangolin 21 августа 2017, 13:24

      Манчини просто намекнул, что если бегать не будет, инстаграмные фотки превратятся в реальность.

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