Лунев: «Кокорин выделяется среди всех и на тренировках»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал высокую результативность нападающего команды Александра Кокорина. Голкипер заметил, что форвард выделяется на общем фоне не только в играх, но и в ежедневной тренировочной работе.

«Когда только приехал в «Зенит», журналисты спросили: «Кого выделите из команды?» Ответил: «Кокорина». Говорят: «Как это — он ведь такой-сякой». Да вы придите на тренировку, посмотрите. Увидите, что он выделяется среди всех. Саша в полном порядке, просто что-то не шло, а сейчас пошло.

Я не в шоке от Кокорина — он делает свое дело, ничего удивительного. Не понимаю, зачем создавать из этого какой-то бум. Человек старается, забивает — на тренировках и в играх. Возможно, раньше «голевого бума» не было, потому что Сашу пытались поймать на каких-то нефутбольных вещах. Допускаю, что это как-то сказывалось психологически. Сейчас на Кокорина ничего не давит, его поставили на любимую позицию — и пожалуйста, вот результат.

Что изменилось за последний год? Да ничего — он и раньше на тренировках был в порядке, так же бегал по полю. Просто сейчас пришли голы. Он и до этого был неплох, как-то ведь его в сборную брали», – говорит Лунев.

Сейчас Кокорин лидирует в списке бомбардиров РФПЛ.