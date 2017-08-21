Мбаппе отстранен от тренировок «Монако» из-за драки с Раджи

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе пропустил матч третьего тура французской Лиги 1 с «Метцом», который завершился со счетом 1:0. Имени футболиста не было даже в заявке.

Сегодня стало известно, что 18-летний игрок был отстранен от тренировок из-за стычки с защитником Андреа Раджи на одном из последних занятий. После инцидента темнокожему форварду было предложено покинуть тренировку, что он делать отказался. В связи с этим вся команда отправилась на запасное поле.

В текущем сезоне Мбаппе провел на поле лишь 75 минут. Ранее сообщалось, что он договорился с «ПСЖ» о переходе в этот клуб.