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  • Мбаппе отстранен от тренировок «Монако» из-за драки с Раджи

Мбаппе отстранен от тренировок «Монако» из-за драки с Раджи

21 августа 2017, 09:15
18

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе пропустил матч третьего тура французской Лиги 1 с «Метцом», который завершился со счетом 1:0. Имени футболиста не было даже в заявке.

Сегодня стало известно, что 18-летний игрок был отстранен от тренировок из-за стычки с защитником Андреа Раджи на одном из последних занятий. После инцидента темнокожему форварду было предложено покинуть тренировку, что он делать отказался. В связи с этим вся команда отправилась на запасное поле.

В текущем сезоне Мбаппе провел на поле лишь 75 минут. Ранее сообщалось, что он договорился с «ПСЖ» о переходе в этот клуб.

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 Монако Раджи Андреа Мбаппе Килиан
Комментарии (18)
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Чермындыр
1503297214
Не по той дорожке пошел Мбапе
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ИванЯ
1503297532
Неймар тоже перед уходом дрался, по одной методичке работают)))
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NeoNaTe
1503297955
на лавку зазнавшегося пацана, скоро с тренерами драться будет лишь бы продали...
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Luis Figo
1503302927
ему еще рано петушить! всего то 18 лет! каким он будет лет через 10?
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Rtu
1503304053
Монако владел Русский,он сможет Петушка не благодарного усмирить! И вообще Рыболовцеы нереальный молодец,один раз вложился в ребят,а уже 3 года бабло рубит !
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Danish Dynamite
1503305823
А мне кажется, сдулся он, в Монако это знают и просто боятся выпускать на поле, чтоб в цене не упал. Вот и придумывают отговорки. Вот увидите: этот сезон Мбаппе если не завалит, то проведёт гораздо слабее.
Это дебилизм, когда за зеленого салагу дают такие деньги. Полсезона отыграть на хорошем уровне - это ещё не значит стать Анри или Зиданом!!! Я даже рад буду, если он и вправду сдуется. Особенно если кто-нибудь успеет потратить на него деньги. Может, станет сигналом толстосумам, чтоб образумились.
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Decorhome
1503307780
вот это да
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Urry
1503308922
желает быть проданным
Ответить
rashidinho
1503317519
мудила!
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1503320788
У Псж своя стратегия игроков покупать? Сперва петушара с семеду подрался на тренировке потом свалил в Псж теперь этот чернокожий молокосо подрался, не думаю что это совпадение.
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