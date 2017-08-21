Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мбаппе отстранен от тренировок «Монако» из-за драки с Раджи

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе пропустил матч третьего тура французской Лиги 1 с «Метцом», который завершился со счетом 1:0. Имени футболиста не было даже в заявке.

    Сегодня стало известно, что 18-летний игрок был отстранен от тренировок из-за стычки с защитником Андреа Раджи на одном из последних занятий. После инцидента темнокожему форварду было предложено покинуть тренировку, что он делать отказался. В связи с этим вся команда отправилась на запасное поле.

    В текущем сезоне Мбаппе провел на поле лишь 75 минут. Ранее сообщалось, что он договорился с «ПСЖ» о переходе в этот клуб.

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2017 09:15
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 21 августа 2017, 16:06

      У Псж своя стратегия игроков покупать? Сперва петушара с семеду подрался на тренировке потом свалил в Псж теперь этот чернокожий молокосо подрался, не думаю что это совпадение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 21 августа 2017, 15:11

      мудила!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 21 августа 2017, 12:48

      желает быть проданным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 21 августа 2017, 12:29

      вот это да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 21 августа 2017, 11:57

      А мне кажется, сдулся он, в Монако это знают и просто боятся выпускать на поле, чтоб в цене не упал. Вот и придумывают отговорки. Вот увидите: этот сезон Мбаппе если не завалит, то проведёт гораздо слабее.

      Это дебилизм, когда за зеленого салагу дают такие деньги. Полсезона отыграть на хорошем уровне - это ещё не значит стать Анри или Зиданом!!! Я даже рад буду, если он и вправду сдуется. Особенно если кто-нибудь успеет потратить на него деньги. Может, станет сигналом толстосумам, чтоб образумились.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2017, 11:46

      Нервничает что не дают уйти в ПСЖ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Rtu 21 августа 2017, 11:27

      Монако владел Русский,он сможет Петушка не благодарного усмирить! И вообще Рыболовцеы нереальный молодец,один раз вложился в ребят,а уже 3 года бабло рубит !

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Rtu > Rtu 21 августа 2017, 11:27

      Владеет *

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Rtu 21 августа 2017, 12:06

      в каком месте Рыболовлев молодец? Что довёл Уралкалий до техногенной катастрофы, слил, забрал бабло и свинтил в Монако? На его фоне даже Рома Абрамович святой.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > soccerfanivan 21 августа 2017, 12:16

      Ха-ха-ха, хорошо сказано!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 августа 2017, 11:08

      ему еще рано петушить! всего то 18 лет! каким он будет лет через 10?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Luis Figo 21 августа 2017, 12:08

      да никем он не будет. Точнее, будет никем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 августа 2017, 11:04

      Звезду словил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 21 августа 2017, 10:08

      ЗВЕЗДА

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11