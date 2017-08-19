Слуцкий: «Халл Сити» не заслуживал поражения от «Куинз Парк Рейнджерс»

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал комментарий после поединка четвертого тура Чемпионшипа, в котором его команда уступила лондонскому «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2).

По мнению россиянина, «тигры» наиграли как минимум на ничью.

«Нам помешали в этом матче потери игроков, случившиеся ранее. Но у нас были моменты тогда, когда счет был ничейным. Были очень великолепные шансы, и меня расстраивает, что они не были реализованы.

Сейчас для всей команды наступило тяжелое время. Много потерь игроков, приходится варьировать схему. Футболисты в итоге выстраиваются в такие сочетания, которые на тренировках не отрабатывались.

Если говорить в целом, то мы играли нормально. Как минимум ничью мы заслужили. То, что случилось, – очень плохой результат», – заявил Слуцкий.

После этого поражения «тигры» опустились на 14 место в турнирной таблице.