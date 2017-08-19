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    Слуцкий: «Халл Сити» не заслуживал поражения от «Куинз Парк Рейнджерс»

    Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий дал комментарий после поединка четвертого тура Чемпионшипа, в котором его команда уступила лондонскому «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2).

    По мнению россиянина, «тигры» наиграли как минимум на ничью.

    «Нам помешали в этом матче потери игроков, случившиеся ранее. Но у нас были моменты тогда, когда счет был ничейным. Были очень великолепные шансы, и меня расстраивает, что они не были реализованы.

    Сейчас для всей команды наступило тяжелое время. Много потерь игроков, приходится варьировать схему. Футболисты в итоге выстраиваются в такие сочетания, которые на тренировках не отрабатывались.

    Если говорить в целом, то мы играли нормально. Как минимум ничью мы заслужили. То, что случилось, – очень плохой результат», – заявил Слуцкий.

    После этого поражения «тигры» опустились на 14 место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    19.08.2017 22:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 20 августа 2017, 06:11

      Ну всё выпрут Лёню скоро

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 августа 2017, 23:17

      брюзжать в чемпионшипе Леничка как-то не корректно...там играть надо на морально -волевых и не иначе...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 августа 2017, 22:13

      Лёника Луческу укусил ?))))

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