«Реал» намерен увеличить сумму отступных за Асенсио до 500 миллионов

«Реал» хочет обезопасить себя от возможного ухода полузащитника Марко Асенсио. Сливочные намерены продлить соглашение с 21-летним игроком на один год и прописать в его контракте сумму отступных в размере 500 миллионов евро. Нынешний договор испанца рассчитан до июля 2022 года, а отступные составляют 350 миллионов.

Кроме того, «галактикос» также поднимут зарплату хавбеку – с 3,5 миллиона евро до 4,5 миллиона в год.

В прошлом сезоне Асенсио принял участие в 38 матчах, записав на свой счет 10 голов и четыре результативные передачи.