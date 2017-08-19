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    «Реал» намерен увеличить сумму отступных за Асенсио до 500 миллионов

    «Реал» хочет обезопасить себя от возможного ухода полузащитника Марко Асенсио. Сливочные намерены продлить соглашение с 21-летним игроком на один год и прописать в его контракте сумму отступных в размере 500 миллионов евро. Нынешний договор испанца рассчитан до июля 2022 года, а отступные составляют 350 миллионов.

    Кроме того, «галактикос» также поднимут зарплату хавбеку – с 3,5 миллиона евро до 4,5 миллиона в год.

    В прошлом сезоне Асенсио принял участие в 38 матчах, записав на свой счет 10 голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Marca

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    19.08.2017 13:19
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    Комментарии27
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      Рейтинг: -36

      Silling 20 августа 2017, 15:31

      А очередь мона занимать???

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 20 августа 2017, 10:38

      Заслужил!

      0
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 19 августа 2017, 21:45

      Асенсио будущий Реала и Испании.

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 19 августа 2017, 17:11

      38 матчей и всего то 10 голов.. Ахуена стата и ценник

      1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > pzdc. 19 августа 2017, 17:23

      21 год всего и голы во всех дебютных матчах во всех турнирах :) ну и в этом году - за 2 элькласико - 2 гола ( 3 гола за 3 элькласико, если считать товарняк в америке) :)

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 19 августа 2017, 14:20

      Асенсио перспективный игрок мирового класса) с нынешним цеником на игроков за 350 мю может его забрать )

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 августа 2017, 14:20

      Найдется покупатель и за такую сумму

      0
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 19 августа 2017, 13:58

      хотя надеюсь, что никто не сможет воспользоваться этим пунктом, что Марко понимает, что переход в барсу - это большие проблемы от болельщиков, в другие клубы - шаг назад, а его возраст и позиция - говорит о том, что уже в ближайшие пару сезонов он станет постоянным игроком основы на позиции роналду на долгое время...

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > k4kuzma 19 августа 2017, 13:59

      ну а деньги... думаю это продление контракта лишь одно из череды продлений, и при такой игре и таком прогрессе - переподписывать контракт он будет каждый год на улучшенных условиях

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > k4kuzma 19 августа 2017, 14:54

      Ну вот не могу с Вами согласиться,что остальные клубы,по сравнению с Барселоной,это шаг назад!Ведь Барса брала кубок ЛЧ в 2015 последний раз,а до этого аж в 2011!Между тем же тот же Ювентус был финалистом в 2015 и 2017 годах,да и Бавария отнюдь не шаг назад!Мне кажется,что сейчас конкуренция намного выше,чем лет 5 назад!Сейчас еще усилился ПСЖ,Манчестер Сити!Так что,мне кажется,что зря Вы так говорите

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > DUMOH 19 августа 2017, 15:02

      Манчестер Сити - может быть, все же АПЛ, но у остальных - не хватает конкуренции во внутреннем чемпионате, почему многие со скепсисом относятся к переходу неймара в псж

      Бавария со своей стратегией "купим игрока у конкурента, нам он особо не нужен, но конкурент ослабеет" - сама виновата в том, что бундеслига не самый интересный в плане интриги чемпионат..

      так что пока по накалу страстей в чемпионате - АПЛ, вобщем - испанцы, и исходя из того, что делает Зидан(начал скупать и молодые таланты) - Реал и за ним Испания - вполне могут быть номер 1 на ближайшие лет 5

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > k4kuzma 19 августа 2017, 15:21

      Ну поглядим что нынче будет в Серии А,там что то происходит с Миланом)))Надеюсь создаст конкуренцию как в Чемпионате,так и в Европе

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > DUMOH 19 августа 2017, 15:32

      ну, футбол он такой, чаще строится на личных предпочтениях, даже великий Милан начала двухтысячных - все же порой вызывал вопросы своей игрой, когда забили один и дальше по принципу "мы вам забили, а вы сможете?" и эти вечные 1:0 в пользу Милана, и как бы итальянское катеначчо :)

      все же испанцы как мне кажется играют повеселее и техничнее... англичане повеселее и напористее

      юве конечно хорош от итальянцев, но опять же, вспоминая последний евро сезон - ровно до того момента, пока не встретит техничных испанцев, о чем говорит 3 гола пропущенных в ЛЧ до финала, и 4 в одном матче финала :)

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > DUMOH 19 августа 2017, 15:34

      и можно говорить, что до реала была барселона, но это уже барселона времен "перестройки", которая "чудом" то до юве долезла(как зовут чудо - можно просто нагуглить), и ей карма вернула все сполна :)

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 19 августа 2017, 13:55

      мда, чтобы не сбежал)))

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      Рейтинг: -36

      Silling > pegas1276 20 августа 2017, 15:31

      Браслет на ногу.

      -3
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 19 августа 2017, 13:51

      такие деньги в мире крутятся...ужс просто...откуда столько? трофеи явно столько не стоят за ту же ЛЧ...

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 августа 2017, 13:50

      НЮ-НЮ.мир сошёл с ума...

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