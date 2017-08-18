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  • Пятницкий: «Спартак» придет в себя и включится в борьбу за золотые медали»

Пятницкий: «Спартак» придет в себя и включится в борьбу за золотые медали»

18 августа 2017, 14:23
9

Пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий в интервью для «Вечерней Москвы» оценил форму команды в нынешнем сезоне.

– В новом сезоне спартаковцы стартовали неважно, и сейчас идут в середине турнирной таблицы, уже проиграв главным своим конкурентам – ЦСКА и «Зениту». В чем причина этих неудач?

– Их несколько. Ряд ведущих футболистов команды – Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов – в составе сборной России играли на Кубке Конфедераций. Подготовка к этому турниру, участие в нем выхолостило игроков, и времени для того, чтобы отдохнуть, набраться новых эмоций у них не было. Сказывается, безусловно, и травма Романа Зобнина, который выбыл более чем на полгода. Возможно, кто-то из спартаковцев еще и почиет на лаврах прошлого сезона. Но чемпионат России – такой турнир, где расслабляться нельзя ни в коем случае. Да, в прошлом сезоне «Спартак» пусть и в упорной борьбе, но выиграл золото. Выиграл заслуженно. Но так получилось, что главные конкуренты – ЦСКА, «Зенит» и другие – в тот момент оказались слабы. Сейчас же они прибавили. Тот же «Зенит» пригласил на пост главного тренера знаменитого итальянского специалиста Роберто Манчини, приобрел сильных футболистов. Впрочем, я думаю, что уже в скором времени «Спартак» придет в себя, тренерский штаб и руководство проведут работу, и команда включится в борьбу за золотые медали. Тем более, что по атакующему потенциалу «Спартак» – один из лучших.

После 6-ти туров РФПЛ команда Массимо Карреры занимает девятое место в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Пятницкий Андрей
Комментарии (9)
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mamba9090909
1503058036
Навряд ли. Слишком длинное похмелье у них, после празднования чемпионства.))
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карасевщина
1503059177
да за счет чего, если опять судьи будут похороны устривать
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Сибирь за Спартак
1503059442
Пора уже, хватит дурака валять.
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vgarakh
1503060142
Смелые мечты.
Ответить
СШГЭС
1503061698
Нужно включаться, да и паровоз кстати подъезжает.
Ответить
Диктор
1503065581
Я тоже в это верю.
Ответить
val-berezko
1503089598
СПАРТАК будет там,где был всегда. Закончились случайные голы в конце матчей! Капитан отыграл!
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