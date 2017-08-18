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    Пятницкий: «Спартак» придет в себя и включится в борьбу за золотые медали»

    Пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий в интервью для «Вечерней Москвы» оценил форму команды в нынешнем сезоне.

    – В новом сезоне спартаковцы стартовали неважно, и сейчас идут в середине турнирной таблицы, уже проиграв главным своим конкурентам – ЦСКА и «Зениту». В чем причина этих неудач?

    – Их несколько. Ряд ведущих футболистов команды – Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов – в составе сборной России играли на Кубке Конфедераций. Подготовка к этому турниру, участие в нем выхолостило игроков, и времени для того, чтобы отдохнуть, набраться новых эмоций у них не было. Сказывается, безусловно, и травма Романа Зобнина, который выбыл более чем на полгода. Возможно, кто-то из спартаковцев еще и почиет на лаврах прошлого сезона. Но чемпионат России – такой турнир, где расслабляться нельзя ни в коем случае. Да, в прошлом сезоне «Спартак» пусть и в упорной борьбе, но выиграл золото. Выиграл заслуженно. Но так получилось, что главные конкуренты – ЦСКА, «Зенит» и другие – в тот момент оказались слабы. Сейчас же они прибавили. Тот же «Зенит» пригласил на пост главного тренера знаменитого итальянского специалиста Роберто Манчини, приобрел сильных футболистов. Впрочем, я думаю, что уже в скором времени «Спартак» придет в себя, тренерский штаб и руководство проведут работу, и команда включится в борьбу за золотые медали. Тем более, что по атакующему потенциалу «Спартак» – один из лучших.

    После 6-ти туров РФПЛ команда Массимо Карреры занимает девятое место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2017 14:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 августа 2017, 23:53

      СПАРТАК будет там,где был всегда. Закончились случайные голы в конце матчей!
      Капитан отыграл!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 августа 2017, 17:13

      Я тоже в это верю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 18 августа 2017, 16:08

      Нужно включаться, да и паровоз кстати подъезжает.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 августа 2017, 15:42

      Смелые мечты.

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 августа 2017, 15:30

      Пора уже, хватит дурака валять.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 августа 2017, 15:26

      да за счет чего, если опять судьи будут похороны устривать

      -1
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      Рейтинг: +6931

      mamba9090909 18 августа 2017, 15:07

      Навряд ли. Слишком длинное похмелье у них, после празднования чемпионства.))

      1
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