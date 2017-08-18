«Челси» оштрафует Косту на 3,2 миллиона

Продолжается история противостояния руководства «Челси» с нападающим Диего Костой. В клубе настаивают, чтобы футболист вернулся в расположение команды. Напомним, что Коста пропустил всю предсезонную подготовку, поддерживая форму самостоятельно на своей родине. Сейчас Коста находится в Испании. Он рассчитывает, что «Челси» отпустит его в «Атлетико».

Руководители лондонского клуба находится на пороге того, чтобы применить финансовые депрессии против игрока. Ему может быть выписан штраф в размере 3,2 миллиона евро, если он продолжит избегать выполнения договорных отношений.