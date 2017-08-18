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    «Челси» оштрафует Косту на 3,2 миллиона

    Продолжается история противостояния руководства «Челси» с нападающим Диего Костой. В клубе настаивают, чтобы футболист вернулся в расположение команды. Напомним, что Коста пропустил всю предсезонную подготовку, поддерживая форму самостоятельно на своей родине. Сейчас Коста находится в Испании. Он рассчитывает, что «Челси» отпустит его в «Атлетико».

    Руководители лондонского клуба находится на пороге того, чтобы применить финансовые депрессии против игрока. Ему может быть выписан штраф в размере 3,2 миллиона евро, если он продолжит избегать выполнения договорных отношений.

    Источник: Express.co.uk

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    18.08.2017 08:53
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +536

      dolf666 18 августа 2017, 16:57

      ну Челси тоже жопашники, сначала шлют ему смс-ки с предложением валить на все четыре стороны, потом врубаются что одного Мораты это мало для АПЛ+ЛЧ, да и больше как бы некем усиляться, и теперь вот таким макаром хотят убедить Косту?! как вообще можно было додуматься так поступить со своим лучшим бомбардиром последних трёх сезонов?!

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 18 августа 2017, 13:12

      Взяли да продали его, чёт мучаются.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Alek7183 18 августа 2017, 16:51

      я думаю продали бы, тому же "Атлетико", но у последних бан до зимнего Т.О.!! а Коста хочет именно туда и никуда больше, и заодно в Челси ни ногой, как-то так)

      1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > dolf666 19 августа 2017, 17:00

      Ну тогда в аренду до зимы.

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      Рейтинг: +55

      Vaval 18 августа 2017, 11:59

      Так у Атлетико трансферный бан, какая разница где на банке сидеть?

      1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 18 августа 2017, 11:37

      Самедов тоже заплатил только в рублях

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 18 августа 2017, 11:26

      Заплатит 3,2 и уйдет Свободным агентом в Атлетико

      1
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      ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > Dimon013 18 августа 2017, 13:32

      для разрыва контракта будет другая сумма...

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 августа 2017, 09:31

      "финансовые депрессии" - чего чего ????? )))))

      8
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > FanatSerj 18 августа 2017, 10:22

      Это "грОмАтеи" с бомбардира)))))

      5
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      Рейтинг: +1309

      Manilov > FanatSerj 18 августа 2017, 10:51

      Даёшь реальные фотографии писак в шапке статьи! Чтобы читатели видели своих Героев! Да и родители с преподавателями гордиться будут ;)

      7
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > FanatSerj 18 августа 2017, 11:01

      это когда - я плачу и плачу)))

      6
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 августа 2017, 09:17

      депрессии?

      5
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 18 августа 2017, 08:55

      Что у Диего Костой в голове творится

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      Рейтинг: +43

      RGeroy > Tajik-za Zenit 18 августа 2017, 09:24

      А что у него должно быть в голове, если Конте его не хочет видеть в основной команде. Он его отправил во вторую команду. Лучшего бомбардира прошлого сезона в дубль!!! Как должен чувствовать себя игрок, если тренер его просто сливает.

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      Рейтинг: +110

      Schicko > Tajik-za Zenit 18 августа 2017, 10:39

      депрессия у него ... финансовая))

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      Рейтинг: +43

      RGeroy > O-Z 18 августа 2017, 13:47

      Одинаковых людей не бывает. Тем более талантливых. Каждый талантливый спортсмен немного сумасшедший, иначе они небыли бы таковыми. Роль тренера найти подход и к таким игрокам тоже. Конечно, каждый хочет иметь в своей команде талантливых и послушных игроков. А Диего не чета многим игрокам, даже не смотря на его чудачества, чем, зачастую и пользуются игроки, провоцирую его.

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