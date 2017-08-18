«Милан» не забивал шесть голов в еврокубковом матче 24 года

Итальянский «Милан», победив со счетом 6:0 македонскую «Шкендию» в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, добился таким образом второго по разнице мячей выигрыша в истории в рамках еврокубка.

На первом месте по этому показателю стоит виктория сезона-1962/63, когда со счетом 8:0 был повержен немецкий «Унион». А шесть мячей в рамках одного еврокубкового матча миланцы последний раз забивали в 1993 году (против датского «Копенгагена»).

Также красно-черные отметились тремя голами в рамках первого тайма. Последний раз такое было в 2005 году в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».