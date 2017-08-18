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    «Милан» не забивал шесть голов в еврокубковом матче 24 года

    Итальянский «Милан», победив со счетом 6:0 македонскую «Шкендию» в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, добился таким образом второго по разнице мячей выигрыша в истории в рамках еврокубка.

    На первом месте по этому показателю стоит виктория сезона-1962/63, когда со счетом 8:0 был повержен немецкий «Унион». А шесть мячей в рамках одного еврокубкового матча миланцы последний раз забивали в 1993 году (против датского «Копенгагена»).

    Также красно-черные отметились тремя голами в рамках первого тайма. Последний раз такое было в 2005 году в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    Источник: Twitter

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    18.08.2017 01:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +255

      aleksander 21 августа 2017, 17:31

      прорвало так прорвало их)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      milanium 18 августа 2017, 08:35

      Forza MILAN

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