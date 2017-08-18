Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    У Щенникова родилась дочь

    У защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова родилась 17 августа дочь. С этим знаменательным событием футболиста поздравил его работодатель. Новорожденную назвали Ульяной.

    «Сейчас мама и девочка чувствуют себя хорошо. Вес Ульяны — 3280 г., рост — 51 см. Руководство и коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды поздравляют Георгия и его супругу Диану и желают всей семье огромного счастья и крепкого здоровья!» – говорится в поздравлении армейцев.

    Защитник в текущем сезоне уже успел отметиться двумя голами в чужие ворота.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2017 00:07
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      Артур Останков 18 августа 2017, 21:58

      Жора, поздравляем от души!!! Рождение дочки тебе только на пользу!!! На футбольном поле ты раскрылся в полной мере!!! Приятно смотреть!!! Так держать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 18 августа 2017, 13:18

      Счастья!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      Sylpheed 18 августа 2017, 10:21

      Ничего себе, 3 с половиной кг, во старались) От души!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 18 августа 2017, 10:18

      Поздравляем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 18 августа 2017, 10:17

      С пополнением! Здоровья!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 августа 2017, 09:35

      Поздравляю , того Георгий сразу двух забил в начале сезона) Давай дальше также продолжай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 18 августа 2017, 09:08

      поздравляем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 августа 2017, 08:46

      Мои искренние поздравления Георгию и Диане!

      Так вот откуда взялась такая прыть, подключения к атакам и два забитых мяча в шести матчах РФПЛ, хотя за несколько лет Георгий забил лишь гол в Кубке страны!
      Виктор Михайлович! Евгений Леннорович! А не отправить ли всех в постель! Основной состав, запасных, молодёжку! Уж если прибавление в семействе так благотворно сказывается на игре футболиста! Как там в анекдоте:
      - Женщина! Вы только родили и сразу снова на учёт? Вы что, из роддома и сразу в постель?
      - Нет, я сначала борщ сварила...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 18 августа 2017, 08:29

      Мои поздравления!!! Всем здоровья, Жоре продолжать расти, как человеку и футболисту!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      FERZZ 18 августа 2017, 07:41

      Жора поздравляю тебя, молодец, давай за дочуру еще пару голов организуй:)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11