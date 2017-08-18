У Щенникова родилась дочь

У защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова родилась 17 августа дочь. С этим знаменательным событием футболиста поздравил его работодатель. Новорожденную назвали Ульяной.

«Сейчас мама и девочка чувствуют себя хорошо. Вес Ульяны — 3280 г., рост — 51 см. Руководство и коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды поздравляют Георгия и его супругу Диану и желают всей семье огромного счастья и крепкого здоровья!» – говорится в поздравлении армейцев.

Защитник в текущем сезоне уже успел отметиться двумя голами в чужие ворота.