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У Щенникова родилась дочь

18 августа 2017, 00:07
19

У защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова родилась 17 августа дочь. С этим знаменательным событием футболиста поздравил его работодатель. Новорожденную назвали Ульяной.

«Сейчас мама и девочка чувствуют себя хорошо. Вес Ульяны — 3280 г., рост — 51 см. Руководство и коллектив ЦСКА, игроки и тренеры команды поздравляют Георгия и его супругу Диану и желают всей семье огромного счастья и крепкого здоровья!» – говорится в поздравлении армейцев.

Защитник в текущем сезоне уже успел отметиться двумя голами в чужие ворота.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Щенников Георгий
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Майор Дзагоев
1503005014
Поздравления отцу-бомбардиру!
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Xiko
1503005269
Здоровья дочке и семье! С пополнением!
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ALEX ML
1503005683
ещё бы пару девочек и в ЛЧ и ЧР десяток красивых голов)))))))))))))))))))))))))))
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Егориус
1503020716
Щеночка родили
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каа
1503030359
Храни ее Всевышний !!....Пусть растет на радость маме и папе..
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FERZZ
1503031273
Жора поздравляю тебя, молодец, давай за дочуру еще пару голов организуй:)
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cska-62
1503035195
Мои искренние поздравления Георгию и Диане! Так вот откуда взялась такая прыть, подключения к атакам и два забитых мяча в шести матчах РФПЛ, хотя за несколько лет Георгий забил лишь гол в Кубке страны! Виктор Михайлович! Евгений Леннорович! А не отправить ли всех в постель! Основной состав, запасных, молодёжку! Уж если прибавление в семействе так благотворно сказывается на игре футболиста! Как там в анекдоте: - Женщина! Вы только родили и сразу снова на учёт? Вы что, из роддома и сразу в постель? - Нет, я сначала борщ сварила...
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ПФК ЦСКА Моscow
1503036520
поздравляем!
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XaXatyn
1503038155
Поздравляю , того Георгий сразу двух забил в начале сезона) Давай дальше также продолжай
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EcioAuditore
1503040683
Поздравляем
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