Уткин: «Самая слабая позиция «Локомотива» – Семин. Его время давно ушло»

Спортивный журналист Василий Уткин назвал главного тренера «Локомотива» Юрия Семина самой слабой позицией в московском клубе.

На данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице чемпионата России третье место, имея в активе 13 очков.

«Я уже говорил, что «Локомотив» в нынешнем состоянии с одной стороны обладает хорошей обоймой игроков, но у клуба слабая позиция – это главный тренер. «Локомотив» собрал пока те очки, которые должен был. Нет нападающего? Есть Миранчук, который занимается беготней.

У команды нет своего лица, вот в чем дело. А это вопрос к тренеру. Вот и пришло дело к поражению от «Тосно». Время Семина давно ушло», – заявил Уткин.