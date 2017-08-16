Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уткин: «Самая слабая позиция «Локомотива» – Семин. Его время давно ушло»

    Спортивный журналист Василий Уткин назвал главного тренера «Локомотива» Юрия Семина самой слабой позицией в московском клубе.

    На данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице чемпионата России третье место, имея в активе 13 очков.

    «Я уже говорил, что «Локомотив» в нынешнем состоянии с одной стороны обладает хорошей обоймой игроков, но у клуба слабая позиция – это главный тренер. «Локомотив» собрал пока те очки, которые должен был. Нет нападающего? Есть Миранчук, который занимается беготней.

    У команды нет своего лица, вот в чем дело. А это вопрос к тренеру. Вот и пришло дело к поражению от «Тосно». Время Семина давно ушло», – заявил Уткин.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2017 20:11
    Рекомендуем
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 17 августа 2017, 23:04

      Оооо, я, как-то, месяца три назад (08.05.2017 21:23), писал: "Локомотиву» нужно усилить две позиции... Ага, тренера и его помощника." Уткин подглядел у меня?
      Сёмин, прошлый век, ему тренировать "Тосно" или "Анжи", а для "Локомотива", нужен тренер побаще.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +838

      Князев 17 августа 2017, 11:47

      У Уткина самого слабая позиция, его выкинули из эфира ТВ. Видимо не хватает профессионализма.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 17 августа 2017, 11:23

      После того, как Уткина отовсюду выкинули у него появилась мания мазать всех дерьмом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Федоренко 17 августа 2017, 09:36

      По стадиону шел слушок....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 17 августа 2017, 08:48

      а я и смотрю, что же эту толстую м.азь не допускают к трансляциям. твое время ушло, васек.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 17 августа 2017, 06:19

      Нельзя так Вася болтать , ни к чему .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 17 августа 2017, 05:53

      Васек просто выбрал нишу в комментаторской работе, которая, по его мнению, будет приносить ему висты: типа, резать правду-матку.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много > виктоша 17 августа 2017, 11:24

      Хорошо бы если б за эту работу ему не платили...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 17 августа 2017, 05:51

      а кто ты такой Уткин

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      Андрей3088 17 августа 2017, 02:27

      Уткин ЧМО !!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 17 августа 2017, 01:33

      Время Уткина давно ушло.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11