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  • Уткин: «Самая слабая позиция «Локомотива» – Семин. Его время давно ушло»

Уткин: «Самая слабая позиция «Локомотива» – Семин. Его время давно ушло»

16 августа 2017, 20:11
42

Спортивный журналист Василий Уткин назвал главного тренера «Локомотива» Юрия Семина самой слабой позицией в московском клубе.

На данный момент железнодорожники занимают в турнирной таблице чемпионата России третье место, имея в активе 13 очков.

«Я уже говорил, что «Локомотив» в нынешнем состоянии с одной стороны обладает хорошей обоймой игроков, но у клуба слабая позиция – это главный тренер. «Локомотив» собрал пока те очки, которые должен был. Нет нападающего? Есть Миранчук, который занимается беготней.

У команды нет своего лица, вот в чем дело. А это вопрос к тренеру. Вот и пришло дело к поражению от «Тосно». Время Семина давно ушло», – заявил Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (42)
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Антисемит
1502905636
правильно про него фанаты Локо поют: Нет семьи, нет детей Вася Уткин - жирный гей =)
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Popularov
1502906052
Сёмин для ЛОКО - футбольное ЛЕКАРСТВО! То, что футбольный доктор ПРОПИСАЛ! Вы посмотрите, как пациент выздоровел и как Палыч поставил Локомотив на ноги, своим футбольным ЛЕКАРСТВОМ!!! Отличный старт Локомотива! Кто ожидал??? Никто! А лекарство Палыча СРАБОТАЛО и помогло Локо набрать уверенных ход. Стабильную игру подправят и усилят по ходу сезона и будет всем болельщикам Локо РАДОСТЬ от достигнутого ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ! Благодарим Палыча за ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ футбольное лекарство! Я всегда выступал за приглашение Палыча обратно в Локомотив и считал, что это хороший тренер для Локомотива! Палыч и Локомотив созданы друг для друга и пусть РАБОТАЮТ на славу российского футбола пока не меркнет СВЕТ, пока ГОРИТ свеча - Локомотива! Ура! Будем только РАДЫ и за Палыча и за Локомотив! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!
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zico2205
1502907180
Уткин дал заказное интервью....Заказ на отставку Палыча...Вообще то Васек уже забыл , что такое порядочность...Убрать Семина- дать фору соперникам Локо...Этому были бы рады и Спартак и Зенит и ЦСКА....
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lekseij2007
1502907337
Слабое место Уткина - мозг и язык.
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river31
1502907621
Задолбал своими дурными комментариями.... Твое время ушло, иди уже на пенсию и не выступай.
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Александр52
1502908044
Грубо. Бездушно. Отвратительно. Какой то выскочка под газами травит великих людей российского футбола. Сгинь нечистый.
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Serjoga
1502909225
Уткин-обиженный! И этим все сказано! Он сам-то по мячу хоть раз ударил, чтобы экспертом называться?
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VGreen
1502909275
Ни семьи, ни детей - Вася Уткин жирный гей!
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nemolod
1502909811
Сейчас все ведущие команды проигрывают,порой не самым сильным и что теперь все главные тренеры в этих командах слабые звенья? Это может быть оценка дилетанта,но не спортивного журналиста (как его почему-то называют в этой статье),который считает,что он умнее человека,посвятившему футболу всю свою жизнь сначала профессиональным футболистом,а затем тренером! Уж кто-кто,а Юрий Павлович профессионал своего дела,а ошибки и недочеты случаются у всех,не зря говорят,что не ошибается тот,кто ничего не делает! А бывшему комментатору Васе желаю самому всерьез заняться спортом,лучше бегом!
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Андрей3088
1502926055
Уткин ЧМО !!!
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