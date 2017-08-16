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  • Швейцарская газета вместо логотипа ЦСКА пустила в печать спартаковскую эмблему

Швейцарская газета вместо логотипа ЦСКА пустила в печать спартаковскую эмблему

16 августа 2017, 15:02
47

В швейцарской прессе, которая уделила большое внимание первому матчу четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Янг Бойзом» и ЦСКА (0:1), случилась некоторая ошибка. Так, одна из газет вместо армейского логотипа разместила спартаковский.

При этом красно-белая эмблема представлена не в современном исполнении, а в более раннем – том, которое использовалось в прошлом десятилетии.

Напомним, что ответный матч между ЦСКА и «Янг Бойзом» состоится 23 августа в Москве.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак ЦСКА
Комментарии (47)
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С-Пб on-line
1502885432
Да и герб правильный срамтака с одной звездой
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daunis
1502886195
Непрофессионализм конечно. Ну так то кто на западе различает команды из этой местечковой лиги?
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овертайм
1502886999
а баонбандир не лучше - Янг Бойзом)))
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Pourport
1502887847
Через чур много двойных S(Wassin,Wassili слева SS зашкаливает)но оно и не удивительно недалеко Вена с Берлином!)))
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ALeX-161-rus
1502888439
Ох бомбардир,вам ли такие новости печатать? Чуть ли не в каждой новости грамматические ошибки.
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hevbn 28
1502889842
Я думал , что Спартак это народная команда в России , оказывается не только .
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Superviser77
1502889960
Янг Бойз друзья Спартака))) Решили таким образом ЦСКА деморализовать, но деморализовали болельщиков.... отстойная игра..... Почему, бл.@.ть, немцы и англичане зажигают, а футбол в исполнении наших команд вызывает тошнотные позывы....
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prtcs
1502892064
Смешали в кучу коней, свиньей и это им не помогло.
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Федорыч-НН
1502892727
В следующем репортаже укажите в информации про Янг Бойз не Швейцарию, а Швецию. Пусть заткнутся.
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Palev0
1502893903
ЦСКА вчера отвратительно сыграло, за такую безликую игру можно любою эмблему ставить,так что логотип Спартака ещё не самый худший вариант.
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