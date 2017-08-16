Швейцарская газета вместо логотипа ЦСКА пустила в печать спартаковскую эмблему

В швейцарской прессе, которая уделила большое внимание первому матчу четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Янг Бойзом» и ЦСКА (0:1), случилась некоторая ошибка. Так, одна из газет вместо армейского логотипа разместила спартаковский.

При этом красно-белая эмблема представлена не в современном исполнении, а в более раннем – том, которое использовалось в прошлом десятилетии.

Напомним, что ответный матч между ЦСКА и «Янг Бойзом» состоится 23 августа в Москве.