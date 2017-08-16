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    Швейцарская газета вместо логотипа ЦСКА пустила в печать спартаковскую эмблему

    В швейцарской прессе, которая уделила большое внимание первому матчу четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Янг Бойзом» и ЦСКА (0:1), случилась некоторая ошибка. Так, одна из газет вместо армейского логотипа разместила спартаковский.

    При этом красно-белая эмблема представлена не в современном исполнении, а в более раннем – том, которое использовалось в прошлом десятилетии.

    Напомним, что ответный матч между ЦСКА и «Янг Бойзом» состоится 23 августа в Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2017 15:02
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    Комментарии45
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    • ...
      Рейтинг: +17748

      paracetamol 22 августа 2017, 13:22

      Подумаешь, какая разница!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 19 августа 2017, 07:03

      лохи, Чернь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      yuran63 17 августа 2017, 06:53

      Везде наши.)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 16 августа 2017, 21:33

      Хех

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 16 августа 2017, 19:05

      Янг Бойз сами забили увидев какой форвард у ЦСКА, поняли что с таким форвардом им ничего не светит, вот и дали фору в один мяч!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 16 августа 2017, 18:38

      За это надо наказывать...2-3 голами минимум!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 августа 2017, 18:34

      "Одна из газет" - это видимо желтая пресса , где главред знает о футболе , что баран - о новых воротах .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Palev0 16 августа 2017, 17:31

      ЦСКА вчера отвратительно сыграло, за такую безликую игру можно любою эмблему ставить,так что логотип Спартака ещё не самый худший вариант.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Palev0 19 августа 2017, 07:05

      ЦСКА вчера отвратительно сыграло....
      чурка чтоли? ЦСКА сыграЛ ибо ЦСКА -клуб -мужского пола

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 16 августа 2017, 17:21

      Видимо с грамматикой проблема в стране , нужно задуматься )

      -1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 16 августа 2017, 17:20

      Интересно, а если бы они победили, какую эмблему прицепили?

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > marslond 16 августа 2017, 18:17

      Барсы

      2
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