Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бышовец: «Зенит» намного впереди «Спартака» по трансферам»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сравнил трансферную политику «Спартака» и «Зенита». По его словам, красно-белым стоило давно позаботиться о приобретениях, учитывая скорый старт команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Мы видели расширенный список игроков, которых потребовал Карррера. Но пока никого из них в команде нет. «Зенит» здесь на много шагов впереди – концепция укрепления команды полностью отвечает здравому смыслу. У «Спартака» пока все на уровне разговоров, они взяли Петковича и Пашалича, причем второй пришел совсем недавно. Если новички «Зенита» прошли все сборы, то два игрока из бывшей Югославии попали с корабля на бал.

    Вспомните прошлый год, когда Иванович пришел в «Зенит». Он хороший защитник, но оказался в команде после болезни, и это было несвоевременно. «Спартаку» нужно было давно озаботиться вопросом приобретения игроков, чтобы подготовить их к выступлению в Лиге чемпионов, дать им время влиться в коллектив», – заявил Бышовец.

    После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету команды Манчини 16 очков. «Спартак» идет на девятой позиции, записав на свой счет восемь очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2017 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 16 августа 2017, 13:58

      Забудьте, бомжи) Нет нас... Мы- случайные чемпионы. Поэтому нежьтесь в лужах, жрите из контейнеров... По окончании сезона вспомним)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4875

      алдан2014 16 августа 2017, 13:28

      Селекционеры Спартака провалили трансферное летнее окно.А Зенит здорово подсуетился.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17823

      ilichkadr > алдан2014 16 августа 2017, 13:58

      В Зенит пришел Сарсания, поэтому и заработала селекционная служба. До него вся трансферная политика строилась на пожеланиях главного тренера. Купи того, продай этого.........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 > ilichkadr 16 августа 2017, 15:03

      Да, Сарсания на трансферах собаку съел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 16 августа 2017, 13:25

      посмотрим итоговый результат, по окончанию чемпионата!! да и что сравнивать, народное достояние и частный клуб!?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 > Александ1982 16 августа 2017, 15:03

      Зенит будет чемпионом однозначно

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > orstho-68 16 августа 2017, 15:31

      посмотрим

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Александ1982 17 августа 2017, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      1

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      2

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      3

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      4

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      5

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      6

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      7

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      8

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      9

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      10

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      11

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      12

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      13

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      14

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      15

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      16

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      17

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      18

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      19

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      20

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      21

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      22

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      23

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      24

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -118

      Ded Pihtо. > Ded Pihtо. 17 августа 2017, 16:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      25

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 августа 2017, 13:14

      Я считаю Наиль Измайлов полностью завалил трансферы Спартака-если этот урод хочет такими действиями загубить карьеру Карреры-думаю он обломается ,мы все верим в главного тренера нашей команды.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 16 августа 2017, 13:14

      Многие переходы совершаются при закрытии трансферного окна, "на флажке", когда цены немного падают. Поэтому просто подождём.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 16 августа 2017, 12:51

      Капитан Очевидность? Спасибо что разжевал и в ротик положил. Сами мы никак не поняли бы..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 августа 2017, 12:06

      Да ты что? А мы и не заметили...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 16 августа 2017, 11:58

      очевидные вещи... не понимаю, как Спартак будет играть в ЛЧ? столько сил потратили, чтобы наконец опять заиграть в Европе, и совершенно к этому не подготовиться. что это - разгильдяйство или надежда на авось?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > alp 16 августа 2017, 12:07

      Это многолетняя некомпетентность селекционного отдела!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +124

      Кулёк соли > alp 16 августа 2017, 12:25

      Неее,там кто-то хорошо руки греет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 > alp 16 августа 2017, 12:45

      Это надежда на гениальность Карреры,и постоянный фарт! Но кажется Каррера растерян!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 августа 2017, 11:29

      толя прям кэп

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 16 августа 2017, 11:21

      В этом году Зенит скупает все и вся , Спартак и ЦСКА что-то затихли.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11