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  • Бышовец: «Зенит» намного впереди «Спартака» по трансферам»

Бышовец: «Зенит» намного впереди «Спартака» по трансферам»

16 августа 2017, 11:04
44

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сравнил трансферную политику «Спартака» и «Зенита». По его словам, красно-белым стоило давно позаботиться о приобретениях, учитывая скорый старт команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы видели расширенный список игроков, которых потребовал Карррера. Но пока никого из них в команде нет. «Зенит» здесь на много шагов впереди – концепция укрепления команды полностью отвечает здравому смыслу. У «Спартака» пока все на уровне разговоров, они взяли Петковича и Пашалича, причем второй пришел совсем недавно. Если новички «Зенита» прошли все сборы, то два игрока из бывшей Югославии попали с корабля на бал.

Вспомните прошлый год, когда Иванович пришел в «Зенит». Он хороший защитник, но оказался в команде после болезни, и это было несвоевременно. «Спартаку» нужно было давно озаботиться вопросом приобретения игроков, чтобы подготовить их к выступлению в Лиге чемпионов, дать им время влиться в коллектив», – заявил Бышовец.

После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету команды Манчини 16 очков. «Спартак» идет на девятой позиции, записав на свой счет восемь очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бышовец Анатолий
Комментарии (44)
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lek!
1502871707
В этом году Зенит скупает все и вся , Спартак и ЦСКА что-то затихли.
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piligrim1986
1502872144
толя прям кэп
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alp
1502873897
очевидные вещи... не понимаю, как Спартак будет играть в ЛЧ? столько сил потратили, чтобы наконец опять заиграть в Европе, и совершенно к этому не подготовиться. что это - разгильдяйство или надежда на авось?
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filosof sparty
1502874408
Да ты что? А мы и не заметили...
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oyabun
1502877062
Капитан Очевидность? Спасибо что разжевал и в ротик положил. Сами мы никак не поняли бы..
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мы_не_рабы
1502878498
Многие переходы совершаются при закрытии трансферного окна, "на флажке", когда цены немного падают. Поэтому просто подождём.
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Диктор
1502878499
Я считаю Наиль Измайлов полностью завалил трансферы Спартака-если этот урод хочет такими действиями загубить карьеру Карреры-думаю он обломается ,мы все верим в главного тренера нашей команды.
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Александ1982
1502879112
посмотрим итоговый результат, по окончанию чемпионата!! да и что сравнивать, народное достояние и частный клуб!?
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алдан2014
1502879297
Селекционеры Спартака провалили трансферное летнее окно.А Зенит здорово подсуетился.
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Kotofey75
1502881118
Забудьте, бомжи) Нет нас... Мы- случайные чемпионы. Поэтому нежьтесь в лужах, жрите из контейнеров... По окончании сезона вспомним)
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