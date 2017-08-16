Бышовец: «Зенит» намного впереди «Спартака» по трансферам»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сравнил трансферную политику «Спартака» и «Зенита». По его словам, красно-белым стоило давно позаботиться о приобретениях, учитывая скорый старт команды в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы видели расширенный список игроков, которых потребовал Карррера. Но пока никого из них в команде нет. «Зенит» здесь на много шагов впереди – концепция укрепления команды полностью отвечает здравому смыслу. У «Спартака» пока все на уровне разговоров, они взяли Петковича и Пашалича, причем второй пришел совсем недавно. Если новички «Зенита» прошли все сборы, то два игрока из бывшей Югославии попали с корабля на бал.

Вспомните прошлый год, когда Иванович пришел в «Зенит». Он хороший защитник, но оказался в команде после болезни, и это было несвоевременно. «Спартаку» нужно было давно озаботиться вопросом приобретения игроков, чтобы подготовить их к выступлению в Лиге чемпионов, дать им время влиться в коллектив», – заявил Бышовец.

После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету команды Манчини 16 очков. «Спартак» идет на девятой позиции, записав на свой счет восемь очков.