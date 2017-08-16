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    Лингард: «Чем больше титулов для «МЮ», тем лучше»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард настроен завоевать в новом сезоне как можно больше титулов.

    «Сейчас мы уверены в себе. Здорово, что все игроки команды держатся вместе. Даже те футболисты, которые не участвовали в матче с «Вест Хэмом», сыграли большую роль в этой победе.

    Настроение команды? Даже не находясь в раздевалке можно понять, что оно положительное.

    На счет чемпионства я скажу так – почему бы и нет? Команда усердно работает над этим, и мы рассчитываем на завоевание трофеев. Мы участвуем в большом количестве турниров, так что чем больше титулов, тем лучше», – приводит слова Лингарда Sky Sports.

    Матч первого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» закончился со счетом 4:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2017 07:34
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