«Фиорентина» заявила, что Бадель, на которого претендовал «Спартак», остается в клубе

«Фиорентина» опубликовала официальное заявление, что полузащитник Милан Бадель принял решение остаться в команде. Контракт хорвата с «фиалками» истекает летом 2018 года, и ожидалось, что он покинет Флоренцию в нынешнее трансферное окно.

Напомним, что помимо итальянских клубов интерес к 28-летнему игроку проявлял «Спартак»

«Милан Бадель будет защищать цвета «Фиорентины» в нынешнем сезоне.

Клуб удовлетворил просьбу игрока остаться во Флоренции, которую он выразил ясно и четко. Бадель полон энтузиазма в отношении нового сезона, в который он чувствует себя полностью вовлеченным, и готов продемонстрировать полные работоспособность и профессионализм», – говорится в заявлении.