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    «Фиорентина» заявила, что Бадель, на которого претендовал «Спартак», остается в клубе

    «Фиорентина» опубликовала официальное заявление, что полузащитник Милан Бадель принял решение остаться в команде. Контракт хорвата с «фиалками» истекает летом 2018 года, и ожидалось, что он покинет Флоренцию в нынешнее трансферное окно.

    Напомним, что помимо итальянских клубов интерес к 28-летнему игроку проявлял «Спартак»

    «Милан Бадель будет защищать цвета «Фиорентины» в нынешнем сезоне.

    Клуб удовлетворил просьбу игрока остаться во Флоренции, которую он выразил ясно и четко. Бадель полон энтузиазма в отношении нового сезона, в который он чувствует себя полностью вовлеченным, и готов продемонстрировать полные работоспособность и профессионализм», – говорится в заявлении.

    Источник: ФК «Фиорентина»

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    15.08.2017 18:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 15 августа 2017, 20:24

      Не верю в Гарая, Луана, Баделя и тд и тп, купите Смолова на все и делу конец.

      9
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Одинокий волк Маквейд 15 августа 2017, 21:37

      Была инфа что Каррера отказался от Смолова. Но думаю, под давлением руководства клуба, из за его непомерной стоимости. А так, было бы здорово, если бы купили. Нап нам сейчас очень нужен

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