Еськов назначен на матч «Спартак» – «Локомотив», встречу «Амкара» с «Зенитом» обслужит Матюнин

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать поединки седьмого тура РФПЛ.
На центральном матче «Спартак» – «Локомотив» доверено работать Алексею Еськову из Москвы. «Амкар» и лидера чемпионата «Зенит» рассудит также столичный рефери Алексей Матюнин.
«Тосно» – «СКА-Хабаровск»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Урал» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Спартак» – «Локомотив»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
«Рубин» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
«Амкар» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
«Динамо» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Ростов» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
«Ахмат» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).