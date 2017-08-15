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    Месси, Буффон и Роналду – претенденты на звание лучшего игрока минувшего сезона по версии УЕФА

    УЕФА определила тройку игроков, претендующих на получение приза лучшему футболисту минувшего сезона. В нее вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и форвард «Реала» Криштиану Роналду. Награждение состоится во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов в Монако 24 августа.

    Изначально в шорт-лист входили 10 игроков. Помимо вышеперечисленных футболистов это: Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Пауло Дибала («Ювентус»), Серхио Рамос («Реал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовски («Бавария») и Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»).

    Данная десятка определялась посредством голосования жюри, в состав которого вошли 80 тренеров клубов, выступавших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2016/17, а также 55 спортивных журналистов, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM) и представлявших все национальные ассоциации УЕФА.

    Финальную тройку составили игроки, которым тренеры и журналисты отдали большее количество голосов. Отметим, что наставники команд не имели права голосовать за своих футболистов.

    Источник: УЕФА

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    15.08.2017 16:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +66

      Нил78 16 августа 2017, 07:03

      Получит Роналду и, скорее всего. это будет его последний мяч.

      0
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      ...
      Рейтинг: +60

      lim0n7 > Нил78 16 августа 2017, 08:17

      Думаю нет, в какой физ. форме он пребывает в свои 32 года, он еще разок может получит ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 15 августа 2017, 22:58

      А что в этой тройке делает Месси ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 15 августа 2017, 20:16

      Где Кокорин, лучший футболист Европы по версии Фурсенко?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 15 августа 2017, 17:49

      Буффон он заслужил больше чем они двое

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      Жентус > de bruyne 15 августа 2017, 18:37

      Не будет Буффона, не заслужил. Роналду получит. Золотой мяч среди вратарей должен получить лишь вратарь, который переплюнет Яшина.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 15 августа 2017, 17:21

      Суарес и Кавани будто бы в параллельном мире играют...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      Помпомпом 15 августа 2017, 17:09

      Странно, что Неймар не входит даже в 10ку)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 15 августа 2017, 17:01

      Буффону - пальма первенства ! Он заслужил своей преданностью футболу и качеством футбола вратарского , именно вратарского ! Напы всегда на виду , а вратарь - он как бы за кулисами ... Хотя - классный вратарь - это половины команды !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > ROSTOV SUPER 15 августа 2017, 17:42

      Если бы в финале потащил, в основное или по пенальти - были бы шансы, скорее всего он и получил бы, заслужил, наконец. Но не сложилось, болели за него.., есть последний сезон выиграть ЛЧ, поглядим, удачи Буффону, мастерства хватает.

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 августа 2017, 16:59

      А что не понятно то??? Конечно РОН!!!

      0
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      Рейтинг: +310

      vek410 15 августа 2017, 16:53

      Самая легкая победа для Роналду

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 16:49

      Я за Роналду.

      1
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