Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Месси, Буффон и Роналду – претенденты на звание лучшего игрока минувшего сезона по версии УЕФА

Месси, Буффон и Роналду – претенденты на звание лучшего игрока минувшего сезона по версии УЕФА

15 августа 2017, 16:34
22

УЕФА определила тройку игроков, претендующих на получение приза лучшему футболисту минувшего сезона. В нее вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и форвард «Реала» Криштиану Роналду. Награждение состоится во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов в Монако 24 августа.

Изначально в шорт-лист входили 10 игроков. Помимо вышеперечисленных футболистов это: Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Пауло Дибала («Ювентус»), Серхио Рамос («Реал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовски («Бавария») и Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»).

Данная десятка определялась посредством голосования жюри, в состав которого вошли 80 тренеров клубов, выступавших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2016/17, а также 55 спортивных журналистов, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM) и представлявших все национальные ассоциации УЕФА.

Финальную тройку составили игроки, которым тренеры и журналисты отдали большее количество голосов. Отметим, что наставники команд не имели права голосовать за своих футболистов.

Источник: УЕФА
Европа Реал Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vek410
1502804556
Откуда опять Месси взялся? Он у них в настройках по умолчанию стоит?
Ответить
abhvfdtcn
1502804682
блеать месю то за что?
Ответить
prezent2017
1502804985
Я за Роналду.
Ответить
dok66
1502805672
Буффону - пальма первенства ! Он заслужил своей преданностью футболу и качеством футбола вратарского , именно вратарского ! Напы всегда на виду , а вратарь - он как бы за кулисами ... Хотя - классный вратарь - это половины команды !
Ответить
Помпомпом
1502806152
Странно, что Неймар не входит даже в 10ку)
Ответить
DeutschlandUberAlles
1502806880
Суарес и Кавани будто бы в параллельном мире играют...
Ответить
de bruyne
1502808542
Буффон он заслужил больше чем они двое
Ответить
Федорыч-НН
1502817389
Где Кокорин, лучший футболист Европы по версии Фурсенко?
Ответить
Alan_15
1502827096
А что в этой тройке делает Месси ?
Ответить
Нил78
1502856226
Получит Роналду и, скорее всего. это будет его последний мяч.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
Вчера, 21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
Вчера, 21:10
1
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
Вчера, 18:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+