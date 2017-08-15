Месси, Буффон и Роналду – претенденты на звание лучшего игрока минувшего сезона по версии УЕФА

УЕФА определила тройку игроков, претендующих на получение приза лучшему футболисту минувшего сезона. В нее вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и форвард «Реала» Криштиану Роналду. Награждение состоится во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов в Монако 24 августа.

Изначально в шорт-лист входили 10 игроков. Помимо вышеперечисленных футболистов это: Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал»), Пауло Дибала («Ювентус»), Серхио Рамос («Реал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовски («Бавария») и Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»).

Данная десятка определялась посредством голосования жюри, в состав которого вошли 80 тренеров клубов, выступавших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2016/17, а также 55 спортивных журналистов, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM) и представлявших все национальные ассоциации УЕФА.

Финальную тройку составили игроки, которым тренеры и журналисты отдали большее количество голосов. Отметим, что наставники команд не имели права голосовать за своих футболистов.