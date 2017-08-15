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    СМИ: Санчес прибыл во Францию для переговоров с «ПСЖ»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес прилетел в столицу Франции, чтобы провести переговоры с «ПСЖ», информирует RTL. Ранее сообщалось, что «канониры» не хотят отпускать чилийца и готовы предложить ему самую высокую зарплату в АПЛ.

    Напомним, о переговорах 28-летнего игрока с парижанами сообщалось еще в конце июля, однако чуть позже появилась информация, что «ПСЖ» отказался от идеи приобретения форварда после достижения договоренности с Неймаром.

    Нынешнее соглашение Санчеса с «Арсеналом» истекает в июле 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 12:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +458

      Йост 17 августа 2017, 17:25

      Легче купить судей - меньше расходов...

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 августа 2017, 14:54

      Надо лигу выиграть, а потом хоть куда....

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 15 августа 2017, 13:01

      У псж все отлично и так... им тренер с мозгами нужен... и замену ди Марие он много портит и не тот уже...

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      Рейтинг: +86

      orstho-68 15 августа 2017, 12:18

      Арабы банкуют. Вроде с Санчесом договорился Арсенал (300 тысяч в неделю)...

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