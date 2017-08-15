СМИ: Санчес прибыл во Францию для переговоров с «ПСЖ»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес прилетел в столицу Франции, чтобы провести переговоры с «ПСЖ», информирует RTL. Ранее сообщалось, что «канониры» не хотят отпускать чилийца и готовы предложить ему самую высокую зарплату в АПЛ.

Напомним, о переговорах 28-летнего игрока с парижанами сообщалось еще в конце июля, однако чуть позже появилась информация, что «ПСЖ» отказался от идеи приобретения форварда после достижения договоренности с Неймаром.

Нынешнее соглашение Санчеса с «Арсеналом» истекает в июле 2018 года.