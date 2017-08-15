Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жалоба «Ахмата» на судейство Федотова будет рассмотрена 16 августа

Жалоба «Ахмата» на судейство Федотова будет рассмотрена 16 августа

15 августа 2017, 11:42
13

Жалоба руководства «Ахмата» на работу главного арбитра матча шестого тура российской Премьер-лиги с «Зенитом» Игоря Федотова будет рассмотрена в среду, 16 августа. Напомним, что матч в Санкт-Петербурге завершился 4:0 в пользу «Зенита».

«Футбольный клуб «Ахмат» подал жалобу, она будет рассмотрена в ближайшее время. 16 августа судейский комитет рассмотрит жалобу клуба, чтобы успеть до седьмого тура РФПЛ», – рассказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко.

Стоит отметить, что седьмой тур будет открываться матчем «Тосно» со «СКА-Хабаровском», который состоится 18 августа.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Федотов Игорь
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1502786993
Судью отстранить от судейства в РФПЛ и оштрафовать на 5 миллионов в пользу Ахмата.
Ответить
Микояновский мясокомбинат
1502787656
Жалобу тоже через матюгальник проорали ???:)))
Ответить
Garrincha58
1502788016
пусть засунут эту жОлобу в рупор!!!
Ответить
карасевщина
1502789542
переигровки не будет все равно, а кабинет только сильнее разозлится, проще всем на электроплитки перейти
Ответить
Bivaliy67
1502792224
Интересно, а оценку за судейство уже выставляли? Я б ему пару влепил за пропуск ошибки Лунёва. Не думаю, что это было преднамеренно, Зенит к тому времени 2:0 вёл, да и был в большинстве. Встал бы Лодыгин, убрали бы, допустим, Ерохина, на общий результат не повлияло бы, считаю...
Ответить
prezent2017
1502792355
Хороший предлог снять с Зенита 3 очка. Нам не привыкать!
Ответить
Palev0
1502793570
Уже не важно что примут, матч закончился, результат на табло, очки в таблице.
Ответить
cent58
1502795347
Что ж за людишки ненасытные ! - четыре раза им вставили , так они теперь из соломки пожар раздувают ! -уймитесь уже : - жалобу порвать! , судье благодарность ! - хамство пресёк .
Ответить
Docentusa
1502796148
Я даже не знаю! "Терек" - удачи!
Ответить
subbotaspartak
1502802216
Чечены жалобу подали? Какие мелочные стали. Чечен должен быть сильный и гордый, Ну дали бы кому в морду.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+