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    Жалоба «Ахмата» на судейство Федотова будет рассмотрена 16 августа

    Жалоба руководства «Ахмата» на работу главного арбитра матча шестого тура российской Премьер-лиги с «Зенитом» Игоря Федотова будет рассмотрена в среду, 16 августа. Напомним, что матч в Санкт-Петербурге завершился 4:0 в пользу «Зенита».

    «Футбольный клуб «Ахмат» подал жалобу, она будет рассмотрена в ближайшее время. 16 августа судейский комитет рассмотрит жалобу клуба, чтобы успеть до седьмого тура РФПЛ», – рассказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко.

    Стоит отметить, что седьмой тур будет открываться матчем «Тосно» со «СКА-Хабаровском», который состоится 18 августа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.08.2017 11:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 августа 2017, 16:03

      Чечены жалобу подали?
      Какие мелочные стали.
      Чечен должен быть сильный и гордый,
      Ну дали бы кому в морду.

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 15 августа 2017, 14:22

      Я даже не знаю! "Терек" - удачи!

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      Рейтинг: +86

      cent58 15 августа 2017, 14:09

      Что ж за людишки ненасытные ! - четыре раза им вставили , так они теперь из соломки пожар раздувают ! -уймитесь уже : - жалобу порвать! , судье благодарность ! - хамство пресёк .

      0
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      Рейтинг: +93

      Palev0 15 августа 2017, 13:39

      Уже не важно что примут, матч закончился, результат на табло, очки в таблице.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 августа 2017, 13:19

      Хороший предлог снять с Зенита 3 очка. Нам не привыкать!

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > prezent2017 15 августа 2017, 13:32

      За плохое судейство пока ещё ничего ни с кого не снимали. Штрафовали, да, избивали, да, и даже некоторых убивали, но командам всегда их очки оставляли...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Bivaliy67 15 августа 2017, 13:52

      Так то у них, а то у нас. Малолетки на скамейке нет, пожалуйста, три очка в минус.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > prezent2017 15 августа 2017, 14:13

      Тёплое с мягким путаешь. Если вопросы возникают непосредственно к клубу, как то - за нарушение регламента РПФЛ, например, вполне могут (вспоминая косяк Петржелы в матче с Локо, из-за лишнего иностранца на поле сняли, засчитав технарь)). А здесь некачественная работа арбитра. Разницу чувствуешь?

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 15 августа 2017, 13:17

      Интересно, а оценку за судейство уже выставляли? Я б ему пару влепил за пропуск ошибки Лунёва. Не думаю, что это было преднамеренно, Зенит к тому времени 2:0 вёл, да и был в большинстве. Встал бы Лодыгин, убрали бы, допустим, Ерохина, на общий результат не повлияло бы, считаю...

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 августа 2017, 12:32

      переигровки не будет все равно, а кабинет только сильнее разозлится, проще всем на электроплитки перейти

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2017, 12:06

      пусть засунут эту жОлобу в рупор!!!

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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 15 августа 2017, 12:00

      Жалобу тоже через матюгальник проорали ???:)))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 августа 2017, 11:49

      Судью отстранить от судейства в РФПЛ и оштрафовать на 5 миллионов в пользу
      Ахмата.

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