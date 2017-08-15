Жалоба «Ахмата» на судейство Федотова будет рассмотрена 16 августа

Жалоба руководства «Ахмата» на работу главного арбитра матча шестого тура российской Премьер-лиги с «Зенитом» Игоря Федотова будет рассмотрена в среду, 16 августа. Напомним, что матч в Санкт-Петербурге завершился 4:0 в пользу «Зенита».

«Футбольный клуб «Ахмат» подал жалобу, она будет рассмотрена в ближайшее время. 16 августа судейский комитет рассмотрит жалобу клуба, чтобы успеть до седьмого тура РФПЛ», – рассказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко.

Стоит отметить, что седьмой тур будет открываться матчем «Тосно» со «СКА-Хабаровском», который состоится 18 августа.