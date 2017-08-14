Ловчев назвал нападение «Спартака» лучшим в РФПЛ

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что атакующая группа игроков «Спартака» является сильнейшей в РФПЛ.

После шести туров чемпионата России красно-белые забили восемь голов. Лучший показатель – у «Зенита» (15 забитых мячей).

«Спартак» на две недели потерял Зе Луиша из-за травмы? Плохая новость. Считаю, нападение у «Спартака» – Промес, Зе Луиш, Адриано – лучшее в России. Но снова скажу и о том, о чем постоянно повторяю: коллективно они взаимодействуют слабо. Бросается в глаза, что они не знают, как правильно подстроиться друг под друга.

С Тулой был показательный момент, когда Зе Луиш с еще двумя игроками убегали в атаку, но не знали, как правильно открываться. Хотя там вырисовывался чуть ли не выход трое в одного. Значит – нужно связующее звено. Им могли стать Ананидзе или Попов, но пока не получается. Тоже самое и по защите – меняются игроки. Но по структуре игры в обороне ничего не поменялось.

В этом плане «Спартаку» есть в чем прибавлять. И нужно это делать, потому что эмоции, тот драйв, когда на тебя ходит полный стадион, все ждут чемпионства, он ушел. И должно прийти что-то вместо этого», – сказал Ловчев.