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    Ловчев назвал нападение «Спартака» лучшим в РФПЛ

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что атакующая группа игроков «Спартака» является сильнейшей в РФПЛ.

    После шести туров чемпионата России красно-белые забили восемь голов. Лучший показатель – у «Зенита» (15 забитых мячей).

    «Спартак» на две недели потерял Зе Луиша из-за травмы? Плохая новость. Считаю, нападение у «Спартака» – Промес, Зе Луиш, Адриано – лучшее в России. Но снова скажу и о том, о чем постоянно повторяю: коллективно они взаимодействуют слабо. Бросается в глаза, что они не знают, как правильно подстроиться друг под друга.

    С Тулой был показательный момент, когда Зе Луиш с еще двумя игроками убегали в атаку, но не знали, как правильно открываться. Хотя там вырисовывался чуть ли не выход трое в одного. Значит – нужно связующее звено. Им могли стать Ананидзе или Попов, но пока не получается. Тоже самое и по защите – меняются игроки. Но по структуре игры в обороне ничего не поменялось.

    В этом плане «Спартаку» есть в чем прибавлять. И нужно это делать, потому что эмоции, тот драйв, когда на тебя ходит полный стадион, все ждут чемпионства, он ушел. И должно прийти что-то вместо этого», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.08.2017 22:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 14 августа 2017, 23:38

      Ага...и защита самая лучшая.

      3
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      Рейтинг: +17746

      paracetamol > Yurok161 15 августа 2017, 00:49

      Просто супер, еще Кутьин поправится, вообще самое лучшее решето станет

      3
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 14 августа 2017, 22:58

      По моему, хоть как бы мне не было досадно, но лучшее нападение у зенита пока и это факт.

      5
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Алекc 15 августа 2017, 00:05

      Я бы все таки сказал не так. Да, у нас сейчас сильнее, за счёт сыгранности и качественных игроков, что приятно, с условием того, что команда строится только. Если брать нападающих Спартака, то в индивидуальном плане они не слабее, есть спад и какая то несыгранность. ПЯ бы все таки сказал не так. Да, у нас сейчас сильнее, за счёт сыгранности и качественных игроков, что приятно, с условием того, что команда строится только. Если брать нападающих Спартака, то в индивидуальном плане они не слабее, есть спад и какая то несыгранность. А с этим надо разбираться и работать. Вот так честнее, мне кажется.

      4
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 14 августа 2017, 22:56

      А-ХА-ХА, ну повеселил Жека !

      1
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 14 августа 2017, 22:41

      "Считаю, нападение у «Спартака» – Промес, Зе Луиш, Адриано – лучшее в России."

      Женек, спасибо. От души посмеялся)

      1
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      Рейтинг: +17746

      paracetamol > Ванечка 15 августа 2017, 00:50

      Цэ Дуриш, говорят, полгода не забивал.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 14 августа 2017, 22:38

      лучшие еще не играли в сезоне

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 14 августа 2017, 22:27

      "Зенит" в два раза забил больше случайных чемпионов, и случайные лучше?Женя ты бредишь.

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