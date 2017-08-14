Григорян: «Многие считают, что в РФС у меня есть волосатая рука, которая меня стремительно куда-то продвигает»

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян, подавший в отставку после поражения в матче 6-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:3), заявил, что не планирует начинать работу на телевидении.

Напомним, 50-летний специалист возглавлял махачкалинский клуб с зимы 2017 года.

– А если я сейчас пойду в экспертизу, я потрачу несколько лет. Так как я по возрасту не отношусь к поколению next среди тренеров, то, думаю, лучше использовать время на тренерскую деятельность.

– Есть пример Карпина, который поработал на ТВ и затем вот собирается возвращаться к тренерской карьере…

– У Карпина другие возможности, у меня нет имени как у футболиста, я не играл на высоком уровне, как Карпин, у меня нет таких связей, как у Карпина. Многие считают, что у меня есть в РФС волосатая рука, возможно, армянского происхождения, которая меня как-то стремительно куда-то продвигает. Но этого и близко нет.