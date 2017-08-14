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  • Григорян: «Многие считают, что в РФС у меня есть волосатая рука, которая меня стремительно куда-то продвигает»

Григорян: «Многие считают, что в РФС у меня есть волосатая рука, которая меня стремительно куда-то продвигает»

14 августа 2017, 19:11
6

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян, подавший в отставку после поражения в матче 6-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:3), заявил, что не планирует начинать работу на телевидении.

Напомним, 50-летний специалист возглавлял махачкалинский клуб с зимы 2017 года.

– А если я сейчас пойду в экспертизу, я потрачу несколько лет. Так как я по возрасту не отношусь к поколению next среди тренеров, то, думаю, лучше использовать время на тренерскую деятельность.

– Есть пример Карпина, который поработал на ТВ и затем вот собирается возвращаться к тренерской карьере…

– У Карпина другие возможности, у меня нет имени как у футболиста, я не играл на высоком уровне, как Карпин, у меня нет таких связей, как у Карпина. Многие считают, что у меня есть в РФС волосатая рука, возможно, армянского происхождения, которая меня как-то стремительно куда-то продвигает. Но этого и близко нет.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Григорян Александр
Комментарии (6)
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Asbjorn
1502727719
волосатая рука, которая меня стремительно куда-то продвигает(с)золотая коллекция цитат
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Popularov
1502728491
У Григоряна руки ТРУДОВЫЕ в футбольных МОЗОЛЯХ! В футболе Григорян сам и честно работал и дабивался результата. Александра Григоряна надо поддержать и выразить ему ДОВЕРИЕ!!! Смена тренера не пойдёт «Анжи» на пользу!
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каа
1502730206
Все знают от чего "волосы на руках ".... В твоем случае это не удивительно --- работал то с женской командой .... И хватит себя пиарить из ничего ... все уже все знают
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трениришко
1502730683
армянская диаспора, там у все руки волосатые.
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Микояновский мясокомбинат
1502735348
Ну если не волосатая рука, то тогда какая волосатая часть туловища..??? :)))
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Bozigit
1502736321
Долбаеб. Продалжает зжечь
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