Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Григорян: «Многие считают, что в РФС у меня есть волосатая рука, которая меня стремительно куда-то продвигает»

    Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян, подавший в отставку после поражения в матче 6-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:3), заявил, что не планирует начинать работу на телевидении.

    Напомним, 50-летний специалист возглавлял махачкалинский клуб с зимы 2017 года.

    – А если я сейчас пойду в экспертизу, я потрачу несколько лет. Так как я по возрасту не отношусь к поколению next среди тренеров, то, думаю, лучше использовать время на тренерскую деятельность.

    – Есть пример Карпина, который поработал на ТВ и затем вот собирается возвращаться к тренерской карьере…

    – У Карпина другие возможности, у меня нет имени как у футболиста, я не играл на высоком уровне, как Карпин, у меня нет таких связей, как у Карпина. Многие считают, что у меня есть в РФС волосатая рука, возможно, армянского происхождения, которая меня как-то стремительно куда-то продвигает. Но этого и близко нет.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2017 19:11
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 14 августа 2017, 21:45

      Долбаеб. Продалжает зжечь

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 14 августа 2017, 21:29

      Ну если не волосатая рука, то тогда какая волосатая часть туловища..??? :)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 14 августа 2017, 20:11

      армянская диаспора, там у все руки волосатые.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 14 августа 2017, 20:03

      Все знают от чего "волосы на руках ".... В твоем случае это не удивительно --- работал то с женской командой ....
      И хватит себя пиарить из ничего ... все уже все знают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 14 августа 2017, 19:34

      У Григоряна руки ТРУДОВЫЕ в футбольных МОЗОЛЯХ!
      В футболе Григорян сам и честно работал и дабивался результата.
      Александра Григоряна надо поддержать и выразить ему ДОВЕРИЕ!!!
      Смена тренера не пойдёт «Анжи» на пользу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 августа 2017, 19:21

      волосатая рука, которая меня стремительно куда-то продвигает(с)золотая коллекция цитат

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11