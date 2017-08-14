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    Суперкубок Испании. «Реал» победил «Барселону» в первом матче, Роналду получил красную карточку

    Состоялся первый матч за Суперкубок Испании. Мадридский «Реал» оказался сильнее «Барселоны», при этом заключительный отрезок матча гости проводили в меньшинстве.

    Ответный матч состоится 17 августа в столице страны.

    Суперкубок Испании. Первый матч

    Барселона – Реал – 1:3 (0:0) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Пике, 50 (в свои ворота); 1:1 – Месси, 76 (с пенальти); 1:2 – Роналду; 1:3 – Асенсио, 90.

    «Барселона»: Тер Штеген, Видаль, Пике, Умтити, Альба, Ракитич (Алькасер, 83), Бускетс, Иньеста (Роберто, 68), Месси, Л. Суарес, Деулофеу (Д. Суарес, 59).

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Иско, Бензема (Роналду, 58), Бэйл (Лукас, 81).

    Предупреждения: Пике, 27; Месси, 40; Бускетс, 57 – Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 41; Навас, 76; Роналду, 81.

    Удаление: Роналду, 82 (вторая ж.к.).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2017 00:51
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 14 августа 2017, 15:21

      Представление, которое он устроил, сняв майку после забитого гола было апофеозом его нарциссизма. Это уже режет глаза. Пора приглашать психологов.

      0
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 14 августа 2017, 14:51

      Рональду ответную Игру пропустит！Печальнл но факт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 14 августа 2017, 14:15

      Две явные ошибки судьи, которые могли повлиять на игру. Это пенальти на Суаресе, и удаление Роналду. Счет игры должен быть 0:4

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 августа 2017, 12:10

      На Роналду реальный наезд за наездом. Давай в Уфу, Роналду. Может там от тебя отстанут!

      1
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 14 августа 2017, 11:32

      судья просто п.идорас, максимум где ему судить, так это в 5 дивизионе чемпионата Уганды, левый пеналь в ворота Реала ( по Суаресу театры плачут) + неназначеный чистый пеналь в ворота барсы, 2я жёлтая Роналду, та и вообще по матчу он накосячил...а Реал с победой:)

      1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 14 августа 2017, 10:51

      Нормально

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 14 августа 2017, 10:46

      это цирк был а не матч!

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 14 августа 2017, 10:25

      Просто отлично ! Так держать ребята !
      Всех болельщиков великого клуба с победой !!!

      1
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      Рейтинг: +148

      СНА-17 14 августа 2017, 10:24

      Реал с победой ! МОЛОДЦЫ !

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 14 августа 2017, 10:22

      Сейчас не эра Барсы,идет смена поколений, сейчас эта Реала, лет через 5 придет и их время, но пока Реал будут королями футбола,))))))))

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Dgad 14 августа 2017, 10:38

      Выиграв один матч 3:1 короли футбола? Проста последний 10 лет по трофеям барса и реал смотри... щас эра судей реала пример даже недавний матч с мю про лигу чемпионов молчу... эра команды которой никогда трио не брал и речь не может быть... покажи мне клуб который чемпионат.. кубок страны супер кубок страны... лигу чемпион и супер кубок Европы и клубный чемпионат мира подряд забрал... я могу тебе показать эт барселона... за всю историю барселона никого не чморила как реал...

      -3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > de bruyne 14 августа 2017, 10:45

      Понимаешь в чем дело, это все осталось в прошлом, на данный момент реал смотрится на порядок круче!!!! И радужных перспектив для барселоны я не наблюдаю, если ты видишь напиши мне, только факты, пожалуйста и без эмоций.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez > de bruyne 14 августа 2017, 13:52

      спасибо за вчера , отвечай за сегодня.Да были времена барса был на голову выше чем РЕАЛ , но на сегодня РЕАЛ гораздо сильнее чем барса.А на истории ест и такие результаты что смотря на них только подумаеш-РЕАЛ зачморил барсу, например вчера.
      Сегодняшная барселона не топ клуб.

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