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  • Суперкубок Испании. «Реал» победил «Барселону» в первом матче, Роналду получил красную карточку

Суперкубок Испании. «Реал» победил «Барселону» в первом матче, Роналду получил красную карточку

14 августа 2017, 00:51
55

Состоялся первый матч за Суперкубок Испании. Мадридский «Реал» оказался сильнее «Барселоны», при этом заключительный отрезок матча гости проводили в меньшинстве.

Ответный матч состоится 17 августа в столице страны.

Суперкубок Испании. Первый матч

Барселона – Реал – 1:3 (0:0) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Пике, 50 (в свои ворота); 1:1 – Месси, 76 (с пенальти); 1:2 – Роналду; 1:3 – Асенсио, 90.

«Барселона»: Тер Штеген, Видаль, Пике, Умтити, Альба, Ракитич (Алькасер, 83), Бускетс, Иньеста (Роберто, 68), Месси, Л. Суарес, Деулофеу (Д. Суарес, 59).

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Иско, Бензема (Роналду, 58), Бэйл (Лукас, 81).

Предупреждения: Пике, 27; Месси, 40; Бускетс, 57 – Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 41; Навас, 76; Роналду, 81.

Удаление: Роналду, 82 (вторая ж.к.).

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Реал
Комментарии (55)
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Чермындыр
1502661165
Отсосали шлюхи путалонские. Даже купленный петушара в желтой форме не помог
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SPARTAK__MOSCOW
1502662366
Выебали барсу. Судья мог бы одеть сразу форму барселоны
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nelez
1502662527
Рональду не получил а ему дали красную карточку. Там бфл контакт , и руками держал его умтити , может на пенальти не тянул , но симульяции 100 процентов не было. И еще , за один эпизод две подряд жельтую. Судья и в этой игре помог барселоне больще чем любой другой игрок , и на следующую сделал заявку
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ivanthebest
1502662881
Я конечно всё понимаю, но матрас конечно ..идорас... Вот на кой ..уй ставить таких клоунов на такие матчи чтобы они ломали весь кайф от футбола? Бредятина, как и то что он рисовал на ровном месте. 2 ключевых эпизода в матче, в одну сторону... Извольте, я умываю руки, тут всё очевидно. Надеюсь ФФИ отменит дисквал на следующий матч Роналду... Повторюсь, от таких матчей охото получать кайф, когда играют команды в сильнейших составах, а не когда судья решает что он пуп земли, который должен влиять на исход матча...
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Smekaev
1502665675
Сучность Суареса в очередной раз подтверждена.
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zagrizlik
1502670214
Ничего без судей выиграть не могут. Помойка каталонская.
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Nesterenko
1502673709
Реал красавцы! Суарес если честно уже за**ал!!!
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pik54
1502680231
Барсу поставили на место.
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dzhanavar
1502690811
Браво,Зидан!
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OfaZavr
1502695111
Молодцы! Реал с победой! В ответном матче удачи!
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