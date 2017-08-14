Суперкубок Испании. «Реал» победил «Барселону» в первом матче, Роналду получил красную карточку

Представление, которое он устроил, сняв майку после забитого гола было апофеозом его нарциссизма. Это уже режет глаза. Пора приглашать психологов.
Состоялся первый матч за Суперкубок Испании. Мадридский «Реал» оказался сильнее «Барселоны», при этом заключительный отрезок матча гости проводили в меньшинстве.
Ответный матч состоится 17 августа в столице страны.
Суперкубок Испании. Первый матч
Барселона – Реал – 1:3 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 – Пике, 50 (в свои ворота); 1:1 – Месси, 76 (с пенальти); 1:2 – Роналду; 1:3 – Асенсио, 90.
«Барселона»: Тер Штеген, Видаль, Пике, Умтити, Альба, Ракитич (Алькасер, 83), Бускетс, Иньеста (Роберто, 68), Месси, Л. Суарес, Деулофеу (Д. Суарес, 59).
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Иско, Бензема (Роналду, 58), Бэйл (Лукас, 81).
Предупреждения: Пике, 27; Месси, 40; Бускетс, 57 – Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 41; Навас, 76; Роналду, 81.
Удаление: Роналду, 82 (вторая ж.к.).