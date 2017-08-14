Суперкубок Испании. «Реал» победил «Барселону» в первом матче, Роналду получил красную карточку

Состоялся первый матч за Суперкубок Испании. Мадридский «Реал» оказался сильнее «Барселоны», при этом заключительный отрезок матча гости проводили в меньшинстве.

Ответный матч состоится 17 августа в столице страны.

Суперкубок Испании. Первый матч

Барселона – Реал – 1:3 (0:0) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Пике, 50 (в свои ворота); 1:1 – Месси, 76 (с пенальти); 1:2 – Роналду; 1:3 – Асенсио, 90.

«Барселона»: Тер Штеген, Видаль, Пике, Умтити, Альба, Ракитич (Алькасер, 83), Бускетс, Иньеста (Роберто, 68), Месси, Л. Суарес, Деулофеу (Д. Суарес, 59).

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Иско, Бензема (Роналду, 58), Бэйл (Лукас, 81).

Предупреждения: Пике, 27; Месси, 40; Бускетс, 57 – Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 41; Навас, 76; Роналду, 81.

Удаление: Роналду, 82 (вторая ж.к.).