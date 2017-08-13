Парфенов считает, что «Тосно» в игре с «Локомотивом» повезло

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов дал комментарий после матча шестого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (2:0). По мнению наставника, большую роль в поединке сыграло везение.

«У нас были неплохие игры, где мы не набирали очки. Сегодня нам где-то повезло. Заслужили работой и старанием. Хочу поблагодарить своих игроков за игру. Мы ехали к лидеру чемпионата, у которого не было ни одного поражения», – передает из Черкизово слова Парфенова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Тосно» закончит шестой тур на 12 месте в турнирной таблице.