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    Парфенов считает, что «Тосно» в игре с «Локомотивом» повезло

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов дал комментарий после матча шестого тура РФПЛ против московского «Локомотива» (2:0). По мнению наставника, большую роль в поединке сыграло везение.

    «У нас были неплохие игры, где мы не набирали очки. Сегодня нам где-то повезло. Заслужили работой и старанием. Хочу поблагодарить своих игроков за игру. Мы ехали к лидеру чемпионата, у которого не было ни одного поражения», – передает из Черкизово слова Парфенова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Тосно» закончит шестой тур на 12 месте в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 20:12
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