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  • Слуцкий – после первой победы в Чемпионшипе: «Самым приятным моментом матча стала песня, которую фанаты пели обо мне»

Слуцкий – после первой победы в Чемпионшипе: «Самым приятным моментом матча стала песня, которую фанаты пели обо мне»

12 августа 2017, 22:06
18

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий после матча 2-го тура Чемпионшипа против «Бертона» (4:1) высоко оценил поддержку болельщиков.

Отметим, что для российского специалиста данная победа стала первой в рамках турнира.

«Крайне признателен нашим фанатам за то, как они поддерживали меня с самого начала. Болельщики помогли команде изменить ситуацию во втором тайме после непростых 20 минут в конце первого тайма.

Я надеюсь, что такая поддержка будет продолжаться в течение всего сезона. Самый приятный момент матча? Думаю, что это песня, которую фанаты пели обо мне», – сказал Слуцкий.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Халл Сити»
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Decorhome
1502564897
Супер молодцы
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Ч.В.Г.
1502566429
Давай Леонид, Все адекватные болелы за тебя! Россию представляешь!!!
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XaXatyn
1502567590
Успехов Халлу и Слуцкому надеюсь следующий сезон будет в АПЛ
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Xiko
1502574732
Шикарно! Приятно слышать)
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fanat1244
1502582424
Да уж, приятно слышать, если честно, что так нашего тренера там поддерживают! И это далеко не последняя победа его в этом чемпионате! ))))
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Hala Madrid
1502596678
Когда матч Чемпионшипа атмосфернее РПЛ =) А вообще, здорово, что Слуцкий не испугался и поехал бороться за место в АПЛ, пусть у него всё получится.
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marshal9
1502605522
Вы посмотрите какая атмосфера в чемпионшипе у нас в премьер лиге такой нету
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RamonCSKA
1502619192
На счет Слуцкого каждый может по разному судить какой он тренер,но как человек он хороший и настоящий мужик,решился строить карьеру,не постеснялся поехать в англию ,даже в 1 лигу,выучил за короткий срок очень хорошо английский,пошел в сложную команду ,где ушли лидеры
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hofman
1502676056
рано конечно судить. астон вилла не в лучшей форме. бертон не является лидером. Слуцкий подходит для Англии, как человек. всегда на позитиве. адекватные диалоги с командой и с прессой, просто для наших "звезд" в сборной не подходит такой метод. удачи удачи удачи!
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ВЛАДИВОСТОК
1502717632
Понятно что будет очень тяжело , но я верю что Слуцкий сможет чего то добиться и главное что это ему даст отличный тренерский опыт . Удачи ему !!!
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