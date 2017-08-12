Слуцкий – после первой победы в Чемпионшипе: «Самым приятным моментом матча стала песня, которую фанаты пели обо мне»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий после матча 2-го тура Чемпионшипа против «Бертона» (4:1) высоко оценил поддержку болельщиков.

Отметим, что для российского специалиста данная победа стала первой в рамках турнира.

«Крайне признателен нашим фанатам за то, как они поддерживали меня с самого начала. Болельщики помогли команде изменить ситуацию во втором тайме после непростых 20 минут в конце первого тайма.

Я надеюсь, что такая поддержка будет продолжаться в течение всего сезона. Самый приятный момент матча? Думаю, что это песня, которую фанаты пели обо мне», – сказал Слуцкий.