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    Слуцкий – после первой победы в Чемпионшипе: «Самым приятным моментом матча стала песня, которую фанаты пели обо мне»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий после матча 2-го тура Чемпионшипа против «Бертона» (4:1) высоко оценил поддержку болельщиков.

    Отметим, что для российского специалиста данная победа стала первой в рамках турнира.

    «Крайне признателен нашим фанатам за то, как они поддерживали меня с самого начала. Болельщики помогли команде изменить ситуацию во втором тайме после непростых 20 минут в конце первого тайма.

    Я надеюсь, что такая поддержка будет продолжаться в течение всего сезона. Самый приятный момент матча? Думаю, что это песня, которую фанаты пели обо мне», – сказал Слуцкий.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    12.08.2017 22:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 14 августа 2017, 16:33

      Понятно что будет очень тяжело , но я верю что Слуцкий сможет чего то добиться и главное что это ему даст отличный тренерский опыт . Удачи ему !!!

      1
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      Рейтинг: +232

      hofman 14 августа 2017, 05:00

      рано конечно судить. астон вилла не в лучшей форме. бертон не является лидером. Слуцкий подходит для Англии, как человек. всегда на позитиве. адекватные диалоги с командой и с прессой, просто для наших "звезд" в сборной не подходит такой метод. удачи удачи удачи!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 13 августа 2017, 23:20

      Фанаты поют - пока есть очки,очков нет-приходят песни позорные)
      Невероятно тяжелый чемпионат,фарта Лёне!)

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 13 августа 2017, 13:13

      На счет Слуцкого каждый может по разному судить какой он тренер,но как человек он хороший и настоящий мужик,решился строить карьеру,не постеснялся поехать в англию ,даже в 1 лигу,выучил за короткий срок очень хорошо английский,пошел в сложную команду ,где ушли лидеры

      3
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      Рейтинг: +124

      marshal9 13 августа 2017, 09:25

      Вы посмотрите какая атмосфера в чемпионшипе у нас в премьер лиге такой нету

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > marshal9 13 августа 2017, 09:42

      Это Россия, детка!
      А не Великобритания. Люди, понимаешь, имеют другие проблемы в жизни.

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 13 августа 2017, 06:57

      Когда матч Чемпионшипа атмосфернее РПЛ =) А вообще, здорово, что Слуцкий не испугался и поехал бороться за место в АПЛ, пусть у него всё получится.

      4
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      Рейтинг: +64

      fanat1244 13 августа 2017, 03:00

      Да уж, приятно слышать, если честно, что так нашего тренера там поддерживают! И это далеко не последняя победа его в этом чемпионате! ))))

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 13 августа 2017, 01:13

      Как не странно в Англии научились цивилизовано болеть, за отечество приятно, пусть это будет только начало большой карьеры у Лени, он ещё так молод по тренерским меркам))

      1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 13 августа 2017, 00:52

      Шикарно! Приятно слышать)

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 августа 2017, 23:43

      Шикарно!

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