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    Глушаков: «Спартак» контролировал игру в матче с ЦСКА, но за две минуты пропустил два гола. Это футбол»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что красно-белые не заслуживали поражения в матче шестого тура РФПЛ с ЦСКА (1:2). По его словам, спартаковцами были допущены некоторые ошибки, за которые они были наказаны.

    «Упустили победу. В принципе, мы контролировали игру, у нас было много моментов, но за две минуты пропустили два гола. Конечно, неприятно. Так случилось, так сложилось. Были индивидуальные ошибки, где-то невнимательно сыграли, где-то проворонили контратаку. Думаю, не заслуживали поражения. Но это футбол. Футбол наказывает тех, кто ошибается.

    Поддержали ли Селихова? Селихов, в принципе, хорошо сыграл, много выручал, поэтому что его поддерживать? Он профессионал, хороший вратарь. Бывают такие матчи, когда проигрываешь. Но к нему никаких претензий нет.

    Стычка в конце матча? Не видел, с чего началось. Бежал в контратаку. Видел, что Вернблум толкнул кого-то из наших. Промеса, что ли.

    Повторюсь, играли довольно неплохо. Контролировали, комбинировали, многое получалось, были моменты, но не реализовали. При этом допустили детские ошибки и пропустили детские голы», – сказал Глушаков.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.08.2017 20:20
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 августа 2017, 02:38

      "Контролировали игру, играли неплохо, комбинировали, многое получалось, были моменты, хорошо сыграл".
      Денис, похоже, ты ни хрена не соображаешь в футболе. Ты был худшим, Самедов и Фернандо просто присутствовали на поле, Пашалич много ошибался. Комбаров боец, но сыграл на своем бестолковом уровне. Цепкий, выгрызает всё, потом пузырит мячик куда попало. И снова в борьбу! Петкович - дыра. За вас отдувались Промес и Джикия. Селихов не плох, но мог бы выручить. Хорошо и весело смотрелись Фернандес, Головин, Витиньо.
      Денис, будь мужиком, называй вещи своими именами.

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 12 августа 2017, 23:50

      Денис, это то и тревожит. Не добежал, не до боролся, ногу убрал, голову потерял, а в результате 1-2. Пора забыть про миллеровскую самогоночку и
      про шоубиз.

      -1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 12 августа 2017, 22:08

      По мне именно ты виновник происходящего! Когда играть будешь , ДЕНИС???

      0
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      Рейтинг: +706

      111ax 12 августа 2017, 22:02

      ЦСКА смотрелся убедительнее, но надо признать, что обе команды далеко не лучший футбол показывают, зенит на их фоне на голову на данный момент сильнее выглядит, а то и на две

      3
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      Рейтинг: +17812

      ilichkadr 12 августа 2017, 21:49

      Глушаков опять лукавит. Как можно контролировать игру, если средняя линия в очередной раз не удел?

      0
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      Рейтинг: +40

      Lesto 12 августа 2017, 21:46

      Да дерби, да эмоции, просто взгляните правде в глаза, ЦСКА заслуженно взял 3 очка, очень хочу что бы Спартак прибавлял от матча к матчу, впереди ЛЧ, нам очень нужно успешное выступление наших клубов, соберитесь! ну а ЦСКА с победой.

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 12 августа 2017, 21:44

      Несколько месяцев назад все народники кричали: Мы спартаковцы, спим в пижаме спартака!! В конце сезона, когда просрут и ЛЧ и чемпионат, будут искать виноватых и команды, говоря, что Спартак не наше это. Тот же Ваш Кэп Глушак.

      -1
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      Рейтинг: +17812

      ilichkadr 12 августа 2017, 21:34

      Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение красно-белых в матче против ЦСКА (1:2) в шестом туре РФПЛ.

      "Всё по делу, ЦСКА победу заслужил, поскольку всё игру был активнее соперника. У "Спартака" я увидел определённую проблему: я вообще на поле не видел Самедова, а также Пашалича, который хоть и забил, но проявил себя слабо. В итоге, "Спартак" играл вдевятером, а ЦСКА, ничего особенного не показав, сумел воспользоваться грубейшими ошибками соперников. Мне было понятно, что на последних минутах "Спартак" пропустит, потому что команда слишком сильно "села" к воротам. Начали держать мяч, играть, как они сами думают, на классе", - приводит его слова Rusfootball.info.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 августа 2017, 21:33

      До рикошет-гола скорее ЦСКА контролировал игру.После Спартак умело закрылся и сушил игру редко убегая в свободные зоны.ЦСКА поострее.По игре скорее ничья.Что у тех что у других атаки вроде есть,а доведённых до ума - раз,два и обчёлся.

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 12 августа 2017, 21:32

      эх,Дениска-Дениска....
      вот вы почти все твердите, что мы- профессионалы...
      ну, может по зарплатам и контрактам профессионалы, а так- пацанва пацанвой.... вот гол забили, ты лично прибежал к этому вашему косоногому ШПАЛИЧУ, и вместо того, чтобы в лоб ему зарядить, как капитан, за то, что БЕЗ БЕРЕЗУЦКОГО ПОПАСТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ВОРОТАМ, давай его обнимать, целовать, короче- праздновать!!!!!
      ребята!!!!! вы ДЕСЯТЬ ОЧКОВ ПОТЕРЯЛИ ЗА ПЯТУЮ ЧАСТЬ ЧЕМПИОНАТА!!!!!!!!!!!
      ЕСЛИ БУДЕТ ТАКЖЕ ВСЁ ХОРОШО, КАК ТЫ ГОВОРИШЬ, ТО В ИТОГЕ БУДЕТ В АКТИВЕ-32, а это зона стыковых матчей!!!!!!
      ХОРОШ ПРАЗДНОВАТЬ!!!!
      СКАЖИ РЕПОРТЁРАМ, ЧТО ЗУБЫ БОЛЯТ И НЕ ДАВАЙ НИКОМУ ИНТЕРВЬЮ БОЛЬШЕ!!!!!!

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