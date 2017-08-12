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  • Глушаков: «Спартак» контролировал игру в матче с ЦСКА, но за две минуты пропустил два гола. Это футбол»

Глушаков: «Спартак» контролировал игру в матче с ЦСКА, но за две минуты пропустил два гола. Это футбол»

12 августа 2017, 20:20
23

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что красно-белые не заслуживали поражения в матче шестого тура РФПЛ с ЦСКА (1:2). По его словам, спартаковцами были допущены некоторые ошибки, за которые они были наказаны.

«Упустили победу. В принципе, мы контролировали игру, у нас было много моментов, но за две минуты пропустили два гола. Конечно, неприятно. Так случилось, так сложилось. Были индивидуальные ошибки, где-то невнимательно сыграли, где-то проворонили контратаку. Думаю, не заслуживали поражения. Но это футбол. Футбол наказывает тех, кто ошибается.

Поддержали ли Селихова? Селихов, в принципе, хорошо сыграл, много выручал, поэтому что его поддерживать? Он профессионал, хороший вратарь. Бывают такие матчи, когда проигрываешь. Но к нему никаких претензий нет.

Стычка в конце матча? Не видел, с чего началось. Бежал в контратаку. Видел, что Вернблум толкнул кого-то из наших. Промеса, что ли.

Повторюсь, играли довольно неплохо. Контролировали, комбинировали, многое получалось, были моменты, но не реализовали. При этом допустили детские ошибки и пропустили детские голы», – сказал Глушаков.

«Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Глушаков Денис
Комментарии (23)
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ilichkadr
1502559041
Да, Глушаков после злоупотребления самогоном ударился в детство.............
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zenit2012
1502559442
Глушакова в космосе летает чемпионом себя чувствует, хрень всякую несет, колхозник одним словом...
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за ЦСКА с 1980г
1502559785
"..это ЦСКА.."
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APchelov
1502559839
Чего-чего они там контролировали? Я, наверное, в это время отвлёкся )))
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Tajik-za Zenit
1502559986
типа сам себя утешил
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DZHEK_VOROBEY1987
1502560627
Да ни хера вы не контролировали,контролёры херовы.
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кошмарик
1502561531
это называется - плыл,плыл, и у берега обосрался...
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SPbZenit12
1502562275
Акстись, глушак! Вся страна ржет над тобой!
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Gullit 76
1502562807
До рикошет-гола скорее ЦСКА контролировал игру.После Спартак умело закрылся и сушил игру редко убегая в свободные зоны.ЦСКА поострее.По игре скорее ничья.Что у тех что у других атаки вроде есть,а доведённых до ума - раз,два и обчёлся.
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111ax
1502564522
ЦСКА смотрелся убедительнее, но надо признать, что обе команды далеко не лучший футбол показывают, зенит на их фоне на голову на данный момент сильнее выглядит, а то и на две
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