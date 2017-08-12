Глушаков: «Спартак» контролировал игру в матче с ЦСКА, но за две минуты пропустил два гола. Это футбол»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что красно-белые не заслуживали поражения в матче шестого тура РФПЛ с ЦСКА (1:2). По его словам, спартаковцами были допущены некоторые ошибки, за которые они были наказаны.

«Упустили победу. В принципе, мы контролировали игру, у нас было много моментов, но за две минуты пропустили два гола. Конечно, неприятно. Так случилось, так сложилось. Были индивидуальные ошибки, где-то невнимательно сыграли, где-то проворонили контратаку. Думаю, не заслуживали поражения. Но это футбол. Футбол наказывает тех, кто ошибается.

Поддержали ли Селихова? Селихов, в принципе, хорошо сыграл, много выручал, поэтому что его поддерживать? Он профессионал, хороший вратарь. Бывают такие матчи, когда проигрываешь. Но к нему никаких претензий нет.

Стычка в конце матча? Не видел, с чего началось. Бежал в контратаку. Видел, что Вернблум толкнул кого-то из наших. Промеса, что ли.

Повторюсь, играли довольно неплохо. Контролировали, комбинировали, многое получалось, были моменты, но не реализовали. При этом допустили детские ошибки и пропустили детские голы», – сказал Глушаков.

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