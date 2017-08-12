РФПЛ. «Ростов» в гостях разгромил «Уфу», Калачев оформил дубль за три минуты на поле

«Ростов» в матче шестого тура РФПЛ обыграл «Уфу» со счетом 4:1. Голами отметились Ондрей Ваньек, Тимофей Калачев, Александр Гацкан и Миха Мевля.
Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур
Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:4 (0:0)
Голы: 1:0 – Ваньек, 55; 1:1 – Гацкан, 58; 1:2 – Калачев, 64 (с пенальти), 1:3 – Калачев, 66; 1:4 – Мевля, 77.
«Уфа»: Беленов, Аликин (Абдулавов, 80), Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич (Безденежных, 46), Ваньек (Сысуев, 68), Игбун, Фатай.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Думбия (Зуев, 63), Маер (Калачев, 63), Дядюн (Шомуродов, 87).
Предупреждения: Стоцкий, 47; Безденежных, 51 – нет.
Источник: Бомбардир.ру