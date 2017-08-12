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    РФПЛ. «Ростов» в гостях разгромил «Уфу», Калачев оформил дубль за три минуты на поле

    «Ростов» в матче шестого тура РФПЛ обыграл «Уфу» со счетом 4:1. Голами отметились Ондрей Ваньек, Тимофей Калачев, Александр Гацкан и Миха Мевля.

    Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

    Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:4 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ваньек, 55; 1:1 – Гацкан, 58; 1:2 – Калачев, 64 (с пенальти), 1:3 – Калачев, 66; 1:4 – Мевля, 77.

    «Уфа»: Беленов, Аликин (Абдулавов, 80), Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич (Безденежных, 46), Ваньек (Сысуев, 68), Игбун, Фатай.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Бобен, Гацкан, Юсупов, Думбия (Зуев, 63), Маер (Калачев, 63), Дядюн (Шомуродов, 87).

    Предупреждения: Стоцкий, 47; Безденежных, 51 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 16:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 13 августа 2017, 21:19

      УРА-А-А!!! Знай наших!
      За Юг!!!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2017, 20:08

      Очень неожиданно. Уфа редко столько пропускает.

      0
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      Рейтинг: +292

      Fireman-100 12 августа 2017, 20:01

      Всякие козлиные геничи, черданцевы и арустюмяны, которые говорят , что Ростов еще не играл с лидерами... А кто такие лидеры?????? По моему всех вонючих лидеров Ростов продрал в хвост и в гриву в прошедших сезонах.

      0
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      Рейтинг: +43

      iordan137 12 августа 2017, 18:03

      С Победой Мужики! А кто не любит "Ростсельмаш", пускай сос*т и свой, и наш!

      4
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      Рейтинг: +489

      mikitka 12 августа 2017, 17:59

      Беларусь тобой гордится, Тимофей!!!

      4
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 12 августа 2017, 17:29

      Вот так вот!!!
      Бердыева нет, а результат есть!!!
      Му жы кииии!!!!!
      Спасибо, клуб!!!

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 августа 2017, 17:28

      Ростов в своем стиле...с победой мужики!!!))))

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 августа 2017, 17:26

      Старая Гвардия победила Уфу.

      4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 12 августа 2017, 17:21

      МУЖИКИ они и в Африке МУЖИКИ!!! С победой родной Ростов!!!

      4
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 12 августа 2017, 17:19

      молодцы

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