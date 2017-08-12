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    Источник: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Бэйла не более 90 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» не намерен переплачивать в попытке подписать полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. Английский клуб максимум готов заплатить за валлийца 90 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Diariogol. В свое время футболист перебрался в «Реал» из «Тоттенхэма» за 86 миллионов фунтов. Действующий контракт полузащитника с мадридской командой рассчитан до лета 2022 года.

    В прошлом сезоне Бэйл провел за «Реал» в Примере 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 06:59
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 августа 2017, 13:38

      Он на данный момент и 70 не стоит и близко...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 12 августа 2017, 09:51

      28 лет. Уже не мальчик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 12 августа 2017, 07:25

      Хоршие деньги за залежалый товар

      0
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