Источник: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Бэйла не более 90 миллионов

«Манчестер Юнайтед» не намерен переплачивать в попытке подписать полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. Английский клуб максимум готов заплатить за валлийца 90 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Diariogol. В свое время футболист перебрался в «Реал» из «Тоттенхэма» за 86 миллионов фунтов. Действующий контракт полузащитника с мадридской командой рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Бэйл провел за «Реал» в Примере 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.