«Торино» арендовал Ринкона у «Ювентуса», хавбеком интересовались клубы РФПЛ

«Торино» объявил о переходе полузащитника «Ювентуса» Томаса Ринкона на правах аренды. Контракт рассчитан до 30 июня 2018 года. В случае, если игрок сборной Венесуэлы проведет определенное количество матчей за новую команду, «Торино» получит право на его выкуп.

Ринкон пополнил состав «Ювентуса» в январе, перейдя из «Дженоа» за 8 миллионов евро. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 36-ти матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов.

На футболиста также претендовали «Спартак» и «Зенит».