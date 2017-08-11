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    «Торино» арендовал Ринкона у «Ювентуса», хавбеком интересовались клубы РФПЛ

    «Торино» объявил о переходе полузащитника «Ювентуса» Томаса Ринкона на правах аренды. Контракт рассчитан до 30 июня 2018 года. В случае, если игрок сборной Венесуэлы проведет определенное количество матчей за новую команду, «Торино» получит право на его выкуп.

    Ринкон пополнил состав «Ювентуса» в январе, перейдя из «Дженоа» за 8 миллионов евро. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 36-ти матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов.

    На футболиста также претендовали «Спартак» и «Зенит».

    Источник: ФК «Ювентус»

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    11.08.2017 19:59
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