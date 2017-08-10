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    Корян доволен ничейным результатом матча с «Рубином»

    Нападающий «Локомотива» Аршак Корян признался, что глядя на ход матча с «Рубином» в Казани, его команда должна быть довольна ничейным результатом.

    «По такому матчу ничьей можем быть довольны. Все-таки сравняли счет в самом конце. Перед выходом на поле Семин сказал, что нужно играть активно, забегать за спину, создавать численное преимущество и голевые моменты. В итоге переход Кверквелии вперед принес свои плоды.

    Нельзя воспринимать эту ничью как победу, но одно очко в копилку мы заработали», – считает молодой футболист.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» закончился со счетом 1:1. «Локомотив» лидирует в чемпионате России вместе с «Зенитом», набрав 13 очков. Казанцы занимают девятую строчку с семью очками.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    10.08.2017 10:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 августа 2017, 11:53

      Локо нужен форвард!Корян тянет разве что на подмену в последние 25 минут.Если не найдут,то в следующем году без еврокубков.

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