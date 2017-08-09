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    «Зенит» – перед матчем с «Уралом»: «На месте! Выходим, просим заметить, через переднюю дверь»

    Сегодня в Екатеринбурге пройдет матч 5-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Зенитом».

    Пресс-служба петербургского клуба с юмором отметила приезд команды на стадион «СКБ-Банк Арену», сделав отсылку к инциденту с участием тульского «Арсенала».

    Напомним, «канониры» были дважды наказаны штрафом за выход игроков не через переднюю дверь автобуса.

    «На месте! Выходим, просим заметить, через переднюю дверь», – говорится в сообщении.

    Матч начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Twitter

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    09.08.2017 17:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 августа 2017, 18:13

      Браво Урал!!!.....уверенно играет против лидера)))

      3
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 9 августа 2017, 18:05

      а через люк по регламенту можно?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 9 августа 2017, 17:37

      И что?)КДК временно прекратил штрафовать по этому правилу,так как оно не утверждено РФПЛ!!!И Арсенал(Тула),если сочтет нужным,может обжаловать вынесенные штрафы!!!Так что выходите как угодно,хоть на руках))))

      1
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      Рейтинг: +444

      vshter76 9 августа 2017, 17:36

      Это было бы актуально и остроумно, но это правило приостановлено, идет разбирательство.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 августа 2017, 17:31

      Вот вроде такой троллинг от Зенита, но так с этого горит... Насколько тупым надо быть, чтобы это правило придумать?

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 9 августа 2017, 17:28

      Заднюю не видно, незачет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 9 августа 2017, 17:25

      Эх кто то без денег остался

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 9 августа 2017, 17:22

      Газпром зажал 20ку ))

      0
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ > anri1703 9 августа 2017, 17:33

      На эту двадцатку Миллер молока у бабушки купит.

      0
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 9 августа 2017, 17:02

      В КДК расстроены. 20 тысяч на ужин какому-нибудь жлобу не удастся стрясти.

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