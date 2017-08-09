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  • «Зенит» – перед матчем с «Уралом»: «На месте! Выходим, просим заметить, через переднюю дверь»

«Зенит» – перед матчем с «Уралом»: «На месте! Выходим, просим заметить, через переднюю дверь»

9 августа 2017, 17:00
10

Сегодня в Екатеринбурге пройдет матч 5-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Зенитом».

Пресс-служба петербургского клуба с юмором отметила приезд команды на стадион «СКБ-Банк Арену», сделав отсылку к инциденту с участием тульского «Арсенала».

Напомним, «канониры» были дважды наказаны штрафом за выход игроков не через переднюю дверь автобуса.

«На месте! Выходим, просим заметить, через переднюю дверь», – говорится в сообщении.

Матч начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Урал
Комментарии (10)
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ADmira1
1502287344
В КДК расстроены. 20 тысяч на ужин какому-нибудь жлобу не удастся стрясти.
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anri1703
1502288539
Газпром зажал 20ку ))
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Tajik-za Zenit
1502288720
Эх кто то без денег остался
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momwig_
1502288932
Заднюю не видно, незачет
Ответить
bset
1502289086
Вот вроде такой троллинг от Зенита, но так с этого горит... Насколько тупым надо быть, чтобы это правило придумать?
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vshter76
1502289363
Это было бы актуально и остроумно, но это правило приостановлено, идет разбирательство.
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DUMOH
1502289435
И что?)КДК временно прекратил штрафовать по этому правилу,так как оно не утверждено РФПЛ!!!И Арсенал(Тула),если сочтет нужным,может обжаловать вынесенные штрафы!!!Так что выходите как угодно,хоть на руках))))
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ИванЯ
1502291120
а через люк по регламенту можно?
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a-rakhmatov
1502291625
Браво Урал!!!.....уверенно играет против лидера)))
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