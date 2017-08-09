«Зенит» – перед матчем с «Уралом»: «На месте! Выходим, просим заметить, через переднюю дверь»

Сегодня в Екатеринбурге пройдет матч 5-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Зенитом».

Пресс-служба петербургского клуба с юмором отметила приезд команды на стадион «СКБ-Банк Арену», сделав отсылку к инциденту с участием тульского «Арсенала».

Напомним, «канониры» были дважды наказаны штрафом за выход игроков не через переднюю дверь автобуса.

«На месте! Выходим, просим заметить, через переднюю дверь», – говорится в сообщении.

Матч начнется в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.