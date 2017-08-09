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    В РФС признали, что пенальти в ворота «Урала» в игре с «Краснодаром» назначать не стоило

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что арбитр Евгений Турбин допустил ряд ошибок в матче «Динамо»«Амкар» (3:0) и будет отправлен в ФНЛ.

    Кроме того, комиссия признала, что судья Алексей Николаев неправильно назначил пенальти в ворота «Урала» в игре с «Краснодаром».

    «Подтверждены ошибки Турбина, он отправляется работать в первый дивизион. Подтверждена ошибка Николаева в назначении одиннадцатиметрового удара в ворота «Урала» – ему будет снижено количество назначений, но Алексей продолжит работать в матчах РФПЛ», – заявил Будогосский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2017 14:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2017, 10:05

      Что справедливость есть что ли на свете?) Николаева в ФНЛ и очки бы ещё вернуть Уралу.

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 9 августа 2017, 17:20

      судить больше не кому))

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 августа 2017, 16:34

      Ну и что дальше, пару раз проведёт этот судья матчи в ФНЛ, но вернется в РФПЛ, ,и что??? При этом хочу заметить, я болела именно за "Краснодар", но....хочется честной игры, без всяких подставок

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 августа 2017, 15:48

      Я уже писал о том, что Николаев пенальти просто выдумал... На 4 дополнительной минуте, спасая "Краснодар" от поражения... Не пора ли нашим футболом заняться СЛЕДСТВЕННЫМ ОРГАНАМ? Если все эти бугодосские корчат из себя импотентов? И где наш единственный неподкупный судья Сергей Карасёв?

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 августа 2017, 15:36

      Только это уже ничего не изменит. Видать, кто-то хорошо поднимает бабки на этом деле, не зря одним из спонсоров РФПЛ является букмекерская контора
      Турбина уже давно пора гнать из судейства. Он уже знатно потрепал нервы болельщикам Зенита в прошлом сезоне в матче против Амкара. И Николаева тоже надо гнать. Он не сдал тест по физподготовке этой зимой, однако до матчей РФПЛ его пропустили

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      Рейтинг: -44

      Exaй Нахуй 9 августа 2017, 15:15

      Вот и "Коров" тянуть за уХи начали.Бабки,бабки,бабки и ничего личного.

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 9 августа 2017, 15:12

      То что Николаев выкинет что то подобное, знали все!!!!!!! Жаль УРАЛ, ПОТЕРЯЛИ 3 очка. Николаева в ФНЛ ссылать пора за такие ошибки, которые влияют на результат игры!!!!

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      Рейтинг: -13

      Popularov 9 августа 2017, 15:03

      - А почему КДК не рассмотрит ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ поведение арбитра Николаева по отношению к команде Урал!!!
      Почему арбитры так НАГЛО и ПОДЛО судят Урал???
      Очередной судейский скандал в матче чемпионата Краснодар - Урал!
      Пенальти НЕ БЫЛО!
      Его придумал арбитр Николаев!
      Николаев ДОЖАЛ Урал и украл у команды Урал победу!!!
      Это не первое такое ПЛОХОЕ судейство Николаева и его надо ОТСТРАНЯТЬ от футбола!!!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
      Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства!

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