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  • В РФС признали, что пенальти в ворота «Урала» в игре с «Краснодаром» назначать не стоило

В РФС признали, что пенальти в ворота «Урала» в игре с «Краснодаром» назначать не стоило

9 августа 2017, 14:52
12

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что арбитр Евгений Турбин допустил ряд ошибок в матче «Динамо»«Амкар» (3:0) и будет отправлен в ФНЛ.

Кроме того, комиссия признала, что судья Алексей Николаев неправильно назначил пенальти в ворота «Урала» в игре с «Краснодаром».

«Подтверждены ошибки Турбина, он отправляется работать в первый дивизион. Подтверждена ошибка Николаева в назначении одиннадцатиметрового удара в ворота «Урала» – ему будет снижено количество назначений, но Алексей продолжит работать в матчах РФПЛ», – заявил Будогосский.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Урал Краснодар Амкар-Пермь Динамо Будогосский Андрей Николаев Алексей Турбин Евгений
Комментарии (12)
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Popularov
1502280189
- А почему КДК не рассмотрит ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ поведение арбитра Николаева по отношению к команде Урал!!! Почему арбитры так НАГЛО и ПОДЛО судят Урал??? Очередной судейский скандал в матче чемпионата Краснодар - Урал! Пенальти НЕ БЫЛО! Его придумал арбитр Николаев! Николаев ДОЖАЛ Урал и украл у команды Урал победу!!! Это не первое такое ПЛОХОЕ судейство Николаева и его надо ОТСТРАНЯТЬ от футбола!!! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства!
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МАКАРШВЕД
1502280777
То что Николаев выкинет что то подобное, знали все!!!!!!! Жаль УРАЛ, ПОТЕРЯЛИ 3 очка. Николаева в ФНЛ ссылать пора за такие ошибки, которые влияют на результат игры!!!!
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Exaй Нахуй
1502280959
Вот и "Коров" тянуть за уХи начали.Бабки,бабки,бабки и ничего личного.
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BRO_football
1502282209
Только это уже ничего не изменит. Видать, кто-то хорошо поднимает бабки на этом деле, не зря одним из спонсоров РФПЛ является букмекерская контора Турбина уже давно пора гнать из судейства. Он уже знатно потрепал нервы болельщикам Зенита в прошлом сезоне в матче против Амкара. И Николаева тоже надо гнать. Он не сдал тест по физподготовке этой зимой, однако до матчей РФПЛ его пропустили
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cska-62
1502282920
Я уже писал о том, что Николаев пенальти просто выдумал... На 4 дополнительной минуте, спасая "Краснодар" от поражения... Не пора ли нашим футболом заняться СЛЕДСТВЕННЫМ ОРГАНАМ? Если все эти бугодосские корчат из себя импотентов? И где наш единственный неподкупный судья Сергей Карасёв?
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арейская
1502285688
Ну и что дальше, пару раз проведёт этот судья матчи в ФНЛ, но вернется в РФПЛ, ,и что??? При этом хочу заметить, я болела именно за "Краснодар", но....хочется честной игры, без всяких подставок
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Тони Монтана Б
1502288431
судить больше не кому))
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OfaZavr
1502348753
Что справедливость есть что ли на свете?) Николаева в ФНЛ и очки бы ещё вернуть Уралу.
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