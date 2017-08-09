В РФС признали, что пенальти в ворота «Урала» в игре с «Краснодаром» назначать не стоило

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что арбитр Евгений Турбин допустил ряд ошибок в матче «Динамо» – «Амкар» (3:0) и будет отправлен в ФНЛ.

Кроме того, комиссия признала, что судья Алексей Николаев неправильно назначил пенальти в ворота «Урала» в игре с «Краснодаром».

«Подтверждены ошибки Турбина, он отправляется работать в первый дивизион. Подтверждена ошибка Николаева в назначении одиннадцатиметрового удара в ворота «Урала» – ему будет снижено количество назначений, но Алексей продолжит работать в матчах РФПЛ», – заявил Будогосский.