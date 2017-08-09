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    Гарай: «Переход в «Спартак»? Пока не могу ничего комментировать»

    Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак». Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 30-летнего аргентинца 20 миллионов евро.

    – По нашей информации, вами интересуется «Спартак». Вам об этом что-нибудь известно?

    – К сожалению, пока не могу ничего комментировать.

    – Но с вами связывались представители российского клуба?

    – Сейчас я за рулем. Извините, не могу говорить.

    В этот момент трубку взяла супруга футболиста Тамара Горро.

    – Мы действительно хотим воздержаться от комментариев. Не в наших правилах говорить о трансферах. Всего доброго.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2017 01:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 9 августа 2017, 14:59

      Походу это не просто взброс,посмотрим как договорятся клубы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 9 августа 2017, 13:38

      Гарай: «Переход в «Спартак»? Пока не могу ничего комментировать». Ты даже не представляешь, сколько за тебя уже прокомментировали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      alp 9 августа 2017, 13:11

      писец... а мужик ли гарай?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 9 августа 2017, 11:06

      Значит что-то есть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 9 августа 2017, 10:54

      Мы за рулем, а вы пошли на...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 9 августа 2017, 10:53

      Коблук!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 августа 2017, 10:16

      Даа, жёнка там огонь-баба)))

      2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 9 августа 2017, 09:26

      ха ха ха

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +816

      diktatop 9 августа 2017, 09:00

      бред

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 9 августа 2017, 08:11

      В Европе никому не нужен! Бомжи с него уже все соки выжили! Может и неплохой игрок в прошлом но сюда едет точно не играть на больничку сядет точняк! и за это 25 млн?

      -1
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