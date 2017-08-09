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  • Гарай: «Переход в «Спартак»? Пока не могу ничего комментировать»

Гарай: «Переход в «Спартак»? Пока не могу ничего комментировать»

9 августа 2017, 01:13
14

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак». Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 30-летнего аргентинца 20 миллионов евро.

– По нашей информации, вами интересуется «Спартак». Вам об этом что-нибудь известно?

– К сожалению, пока не могу ничего комментировать.

– Но с вами связывались представители российского клуба?

– Сейчас я за рулем. Извините, не могу говорить.

В этот момент трубку взяла супруга футболиста Тамара Горро.

– Мы действительно хотим воздержаться от комментариев. Не в наших правилах говорить о трансферах. Всего доброго.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Валенсия Гарай Эсекьель
Комментарии (14)
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Спартач_навсегда
1502250571
Даже бесплатно не нужен за 30 можно в той же Италии найти игрока и моложе,и выше классом,феррари,дзапакоста,къелини в аренду в конце концов,а этот бомж пусть сидит дома епта)
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Пестрый
1502255503
В Европе никому не нужен! Бомжи с него уже все соки выжили! Может и неплохой игрок в прошлом но сюда едет точно не играть на больничку сядет точняк! и за это 25 млн?
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diktatop
1502258418
бред
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лёха72
1502259977
ха ха ха
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filosof sparty
1502263005
Даа, жёнка там огонь-баба)))
Ответить
Alex ostrov
1502265207
Коблук!!
Ответить
SPARTAK M222222222
1502265975
Значит что-то есть!
Ответить
alp
1502273485
писец... а мужик ли гарай?
Ответить
Stavropolets
1502275120
Гарай: «Переход в «Спартак»? Пока не могу ничего комментировать». Ты даже не представляешь, сколько за тебя уже прокомментировали.
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VASoMeat
1502279943
Походу это не просто взброс,посмотрим как договорятся клубы.
Ответить
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