Гарай: «Переход в «Спартак»? Пока не могу ничего комментировать»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай прокомментировал информацию о возможном переходе в «Спартак». Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб готов заплатить за 30-летнего аргентинца 20 миллионов евро.

– По нашей информации, вами интересуется «Спартак». Вам об этом что-нибудь известно?

– К сожалению, пока не могу ничего комментировать.

– Но с вами связывались представители российского клуба?

– Сейчас я за рулем. Извините, не могу говорить.

В этот момент трубку взяла супруга футболиста Тамара Горро.

– Мы действительно хотим воздержаться от комментариев. Не в наших правилах говорить о трансферах. Всего доброго.