Молодежное первенство. «Спартак» нанес поражение «Арсеналу»

«Спартак» переиграл «Арсенал» во встрече пятого тура молодежного первенства. Москвичи пропустили первыми уже на 16-й минуте от Аджоева, однако после усилиями Орехова, Лопатина, Игнатова и Прошлякова забили четыре гола. В самом конце встречи Лобзин с пенальти немного сократил счет.

Россия. Молодежное первенство. 5-й тур

Спартак (мол.) – Арсенал (мол.) – 4:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Аджоев, 16; 1:1 – Oрехов, 35; 2:1 – Лопатин, 36; 3:1 – Игнатов, 61; 4:1 – Прошляков, 75; 4:2 – Лобзин, 87 (с пенальти).

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