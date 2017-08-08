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    Молодежное первенство. «Спартак» нанес поражение «Арсеналу»

    «Спартак» переиграл «Арсенал» во встрече пятого тура молодежного первенства. Москвичи пропустили первыми уже на 16-й минуте от Аджоева, однако после усилиями Орехова, Лопатина, Игнатова и Прошлякова забили четыре гола. В самом конце встречи Лобзин с пенальти немного сократил счет.

    Россия. Молодежное первенство. 5-й тур

    Спартак (мол.) – Арсенал (мол.) – 4:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Аджоев, 16; 1:1 – Oрехов, 35; 2:1 – Лопатин, 36; 3:1 – Игнатов, 61; 4:1 – Прошляков, 75; 4:2 – Лобзин, 87 (с пенальти).

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2017 18:52
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 9 августа 2017, 07:25

      Сегодня основа должна повторить

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > Сибирь за Спартак 9 августа 2017, 07:30

      Да, хватит очки терять.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 9 августа 2017, 07:03

      Проснулись наши, наконец.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 9 августа 2017, 00:05

      Предсказуемо

      0
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