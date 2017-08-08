Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: представители «Барселоны» прилетели в Англию, чтобы завершить сделку по Коутиньо

    Трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» может быть осуществлен в течение нескольких часов. Сегодня представители «блауграны» прилетели на Туманный Альбион, чтобы уладить последние подробности сделки.

    Сообщается, что сине-гранатовые заплатят за переход 25-летнего игрока 90 миллионов евро без учета различных бонусов. Каталонский клуб намерен представить бразильца в качестве своего футболиста уже на этой неделе.

    В прошлом сезоне Коутиньо провел 36 матчей, записав на свой счет 14 голов и девять результативных передач.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2017 17:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11