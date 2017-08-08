Источник: представители «Барселоны» прилетели в Англию, чтобы завершить сделку по Коутиньо

Трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» может быть осуществлен в течение нескольких часов. Сегодня представители «блауграны» прилетели на Туманный Альбион, чтобы уладить последние подробности сделки.

Сообщается, что сине-гранатовые заплатят за переход 25-летнего игрока 90 миллионов евро без учета различных бонусов. Каталонский клуб намерен представить бразильца в качестве своего футболиста уже на этой неделе.

В прошлом сезоне Коутиньо провел 36 матчей, записав на свой счет 14 голов и девять результативных передач.