Рамос мог оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Реала» Серхио Рамос мог оказаться в составе «Манчестер Юнайтед». Англичане дважды предлагали ему контракт – в 2015 и 2016 годах. Сумма трансфера футболиста оценивалась в 50 миллионов евро.

«Когда-то у меня была возможность перейти в «Манчестер Юнайтед». Я благодарен этому большому клубу за предложение, но в конечном итоге все сложилось иначе. Я счастлив в «Реале» и рад, что остался в Мадриде», – приводит слова Рамоса Sport.es.

Напомним, что в составе «Реала» Рамос выступает с 2005 года, а его действующий контракт рассчитан до середины 2020 года.