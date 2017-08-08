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    Рамос мог оказаться в «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос мог оказаться в составе «Манчестер Юнайтед». Англичане дважды предлагали ему контракт – в 2015 и 2016 годах. Сумма трансфера футболиста оценивалась в 50 миллионов евро.

    «Когда-то у меня была возможность перейти в «Манчестер Юнайтед». Я благодарен этому большому клубу за предложение, но в конечном итоге все сложилось иначе. Я счастлив в «Реале» и рад, что остался в Мадриде», – приводит слова Рамоса Sport.es.

    Напомним, что в составе «Реала» Рамос выступает с 2005 года, а его действующий контракт рассчитан до середины 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2017 11:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 8 августа 2017, 11:55

      Надеюсь Рамос завершит карьеру в Реале супер капитаном лет в 35-36

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 августа 2017, 11:24

      И про переход в Баварию(не дай Бог!) были разговоры, и что? О чём, собственно, новость?

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