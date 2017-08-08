Синицын: «Краснодару» не хватает лидера команды – Смолова»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился наблюдениями от домашнего матча 4-го тура чемпионата России с «Уралом». Напомним, что «быки» вырвали ничью у екатеринбургской команды в самой концовке встречи.

«К пропущенному мячу привел не совсем обязательный штрафной, которого можно было избежать. Немного не разобрались в линии и упустили игрока, замкнувшего передачу, на которую мне было тяжело выйти. Наверное, можно сказать, что «Урал» становится неудобным соперником для «Краснодара», если судить по последним результатам. У нас всегда упорные игры, и можно вспомнить кубковый матч, в котором мы сами упустили инициативу. Так что, наверное, это одна из самых неудобных команд.

Нам не хватает в первую очередь лидера команды – Федора Смолова, который мог бы стягивать на себя определенное внимание, создавать моменты самому себе. Во-вторых, сказывается непростой график, и плюс команды играют против нас от обороны. В такой ситуации тяжело созидать.

Мы стараемся во всех турнирах ставить максимальные задачи, стремимся успешно выступить в Лиге Европы и как можно выше быть в турнирной таблице в конце чемпионата. Большинство соперников играют против нас от обороны, то есть признают нашу силу в атаке», – сказал Синицын.