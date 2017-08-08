Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Синицын: «Краснодару» не хватает лидера команды – Смолова»

Синицын: «Краснодару» не хватает лидера команды – Смолова»

8 августа 2017, 00:06
13

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился наблюдениями от домашнего матча 4-го тура чемпионата России с «Уралом». Напомним, что «быки» вырвали ничью у екатеринбургской команды в самой концовке встречи.

«К пропущенному мячу привел не совсем обязательный штрафной, которого можно было избежать. Немного не разобрались в линии и упустили игрока, замкнувшего передачу, на которую мне было тяжело выйти. Наверное, можно сказать, что «Урал» становится неудобным соперником для «Краснодара», если судить по последним результатам. У нас всегда упорные игры, и можно вспомнить кубковый матч, в котором мы сами упустили инициативу. Так что, наверное, это одна из самых неудобных команд.

Нам не хватает в первую очередь лидера команды – Федора Смолова, который мог бы стягивать на себя определенное внимание, создавать моменты самому себе. Во-вторых, сказывается непростой график, и плюс команды играют против нас от обороны. В такой ситуации тяжело созидать.

Мы стараемся во всех турнирах ставить максимальные задачи, стремимся успешно выступить в Лиге Европы и как можно выше быть в турнирной таблице в конце чемпионата. Большинство соперников играют против нас от обороны, то есть признают нашу силу в атаке», – сказал Синицын.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Синицын Андрей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
пряник929
1502140435
И где же Смолов? Очередную наколку делает???
Ответить
Argon
1502140955
Гранквист говорит, что нехватает Феди, Синицыну тоже Феди нехватает. Так как же епт тренерский штаб все лето пытался продать Федю, если без него команда не команда!?
Ответить
BRO_football
1502141768
Краснодару не хватает хорошего вратаря - Крицюка
Ответить
Супермачо
1502143524
"Краснодару" не хватает тренера. )
Ответить
belarus-gomel
1502156580
и Станислава Крицюка не хватает!!! чего уж там Синицын умалчивает.... тренера!!!
Ответить
bolela_16
1502166185
заготовки Кононова изжили себя, а других нет, с Шалимовым пора расставаться, вернее еще в прошлом сезоне нужно было, в общем наступают хреновые времена - в этом году ни Европы, ни медалей, такой вот прогноз...
Ответить
portero
1502172864
Краснодару всем скорее выздороветь и форму набрать , а то как то совсем не очень получается.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+