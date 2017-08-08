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    Синицын: «Краснодару» не хватает лидера команды – Смолова»

    Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился наблюдениями от домашнего матча 4-го тура чемпионата России с «Уралом». Напомним, что «быки» вырвали ничью у екатеринбургской команды в самой концовке встречи.

    «К пропущенному мячу привел не совсем обязательный штрафной, которого можно было избежать. Немного не разобрались в линии и упустили игрока, замкнувшего передачу, на которую мне было тяжело выйти. Наверное, можно сказать, что «Урал» становится неудобным соперником для «Краснодара», если судить по последним результатам. У нас всегда упорные игры, и можно вспомнить кубковый матч, в котором мы сами упустили инициативу. Так что, наверное, это одна из самых неудобных команд.

    Нам не хватает в первую очередь лидера команды – Федора Смолова, который мог бы стягивать на себя определенное внимание, создавать моменты самому себе. Во-вторых, сказывается непростой график, и плюс команды играют против нас от обороны. В такой ситуации тяжело созидать.

    Мы стараемся во всех турнирах ставить максимальные задачи, стремимся успешно выступить в Лиге Европы и как можно выше быть в турнирной таблице в конце чемпионата. Большинство соперников играют против нас от обороны, то есть признают нашу силу в атаке», – сказал Синицын.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.08.2017 00:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +67288

      portero 8 августа 2017, 09:14

      Краснодару всем скорее выздороветь и форму набрать , а то как то совсем не очень получается.

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 августа 2017, 07:23

      заготовки Кононова изжили себя, а других нет, с Шалимовым пора расставаться, вернее еще в прошлом сезоне нужно было, в общем наступают хреновые времена - в этом году ни Европы, ни медалей, такой вот прогноз...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 8 августа 2017, 04:43

      и Станислава Крицюка не хватает!!! чего уж там Синицын умалчивает....

      тренера!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 августа 2017, 01:05

      "Краснодару" не хватает тренера. )

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Супермачо 8 августа 2017, 01:08

      Бердыева...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67288

      portero > арейская 8 августа 2017, 09:09

      Бердыев уже ушел, с Шалимовым придется играть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > portero 8 августа 2017, 10:43

      Я о том, что только назревает отставка тренера, в первую очередь приходит на ум Бердыев...

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 августа 2017, 00:36

      Краснодару не хватает хорошего вратаря - Крицюка

      1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 8 августа 2017, 00:22

      Гранквист говорит, что нехватает Феди, Синицыну тоже Феди нехватает.
      Так как же епт тренерский штаб все лето пытался продать Федю, если без него команда не команда!?

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      Рейтинг: +288

      NotFound > Argon 8 августа 2017, 08:22

      Что то не помню ни одной новости где тренерский штаб пытался бы продать Федю. Это только журналисты его сватали в различные клубы.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon > NotFound 9 августа 2017, 11:06

      Да полно было разговоров. И на сборах он почти не играл.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 августа 2017, 00:13

      И где же Смолов? Очередную наколку делает???

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > пряник929 8 августа 2017, 10:23

      Лечится и думает: "Помчайтесь, .уки, без меня - больше ценить будете!" А я б его продал на х.р. И Шалимова в довесок. Что это за команда, которая зависит от одного человека? Уж точно не уровня ЛЕ!

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