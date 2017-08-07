Радимов: «Ежу понятно, что с такой игрой Кокорин вернется в сборную»

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин в текущем состоянии обязательно получит вызов в сборную России.

Напомним, 26-летний форвард решением тренерского штаба пропустил домашний Кубок конфедераций-2017.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» шесть матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

– Что происходит с Кокориным? Почему он так раскрылся?

– Думаю, это вопрос к Манчини, его надо спросить. Мне кажется, Александр сменил позицию, стал играть центрального нападающего. У него хорошо получается. Я бы еще выделил по вчерашней игре Кузяева. Я в восторге от этого футболиста.

– Вернется ли Кокорин с такой игрой в сборную?

– Так это и ежу понятно: если будет показывать такой футбол, получит место в сборной. А если снова будет играть, как в прошлом сезоне, – конечно, не получит. Здесь все очевидно, никого не обманешь.