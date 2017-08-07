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  • Радимов: «Ежу понятно, что с такой игрой Кокорин вернется в сборную»

Радимов: «Ежу понятно, что с такой игрой Кокорин вернется в сборную»

7 августа 2017, 20:47
5

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин в текущем состоянии обязательно получит вызов в сборную России.

Напомним, 26-летний форвард решением тренерского штаба пропустил домашний Кубок конфедераций-2017.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» шесть матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

– Что происходит с Кокориным? Почему он так раскрылся?

– Думаю, это вопрос к Манчини, его надо спросить. Мне кажется, Александр сменил позицию, стал играть центрального нападающего. У него хорошо получается. Я бы еще выделил по вчерашней игре Кузяева. Я в восторге от этого футболиста.

– Вернется ли Кокорин с такой игрой в сборную?

– Так это и ежу понятно: если будет показывать такой футбол, получит место в сборной. А если снова будет играть, как в прошлом сезоне, – конечно, не получит. Здесь все очевидно, никого не обманешь.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кокорин Александр Радимов Владислав
Комментарии (5)
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SLAVAKPCC
1502128757
Ежам то понятно,но ща набегут сынки,которым ещё раз нужно будет объяснить,что в людей надо верить,тем более выступающих за сборную.
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baden69
1502130736
Черчес не еж, он товарищ обидчивый, так что в сборную Кокорину, даже при такой игре, дорога еще не открыта.
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paracetamol
1502139034
Вернется, если лысого и усатого оттуда выкинут. Иначе смысла нет.
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ivanthebest
1502139845
А вот ..уй! - подумал Черчесов) Эт они меня стебанули и я их стебану... Заявка на ЧМ-2018 не резиновая)
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zlobny_zenitos
1502182622
Далеко не факт. Во первых Кокорин должен отыграть весь чемп стабильно, во вторых Саламыч не факт, что усы простит, он упертый))) В третьих еще есть футболисты, которые могут заиграть)))
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