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    Радимов: «Ежу понятно, что с такой игрой Кокорин вернется в сборную»

    Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин в текущем состоянии обязательно получит вызов в сборную России.

    Напомним, 26-летний форвард решением тренерского штаба пропустил домашний Кубок конфедераций-2017.

    В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Зенит» шесть матчей, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

    – Что происходит с Кокориным? Почему он так раскрылся?

    – Думаю, это вопрос к Манчини, его надо спросить. Мне кажется, Александр сменил позицию, стал играть центрального нападающего. У него хорошо получается. Я бы еще выделил по вчерашней игре Кузяева. Я в восторге от этого футболиста.

    – Вернется ли Кокорин с такой игрой в сборную?

    – Так это и ежу понятно: если будет показывать такой футбол, получит место в сборной. А если снова будет играть, как в прошлом сезоне, – конечно, не получит. Здесь все очевидно, никого не обманешь.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.08.2017 20:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 8 августа 2017, 11:57

      Далеко не факт. Во первых Кокорин должен отыграть весь чемп стабильно, во вторых Саламыч не факт, что усы простит, он упертый)))
      В третьих еще есть футболисты, которые могут заиграть)))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 августа 2017, 00:04

      А вот ..уй! - подумал Черчесов) Эт они меня стебанули и я их стебану... Заявка на ЧМ-2018 не резиновая)

      0
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 23:50

      Вернется, если лысого и усатого оттуда выкинут. Иначе смысла нет.

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 7 августа 2017, 21:32

      Черчес не еж, он товарищ обидчивый, так что в сборную Кокорину, даже при такой игре, дорога еще не открыта.

      2
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 7 августа 2017, 20:59

      Ежам то понятно,но ща набегут сынки,которым ещё раз нужно будет объяснить,что в людей надо верить,тем более выступающих за сборную.

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