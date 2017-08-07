«Спартак» намерен купить Гарая, а «Лацио» – Лодыгина. Быстров стал игроком «Тосно». Дайджест событий дня

Панов ни на кого не обижается

Бывший форвард «Зенита» Александр Панов подвергся нападению фанатов клуба из Санкт-Петербурга после матча со «Спартаком». Впрочем, по словам бывшего футболиста сборной России, никаких инцидентов не было, и он ни на кого не в обиде.

«После матча все было нормально, я спокойно доехал до дома. Меня пару раз оскорбили, облили пивом, но ничего страшного. Полиция хорошо сработала, поэтому все было нормально. Я не обижаюсь. Кто будет обижаться на быдло? Я больше расстроен тем, как сыграл «Спартак». А со мной все хорошо», – заявил Панов.

«Лацио» может купить Лодыгина

Итальянский «Лацио» интересуется возможностью приобретения голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина. Римлянам нужен вратарь, который может составить конкуренцию Томасу Стракоше. Ранее уже сообщалось, что сине-бело-голубые могут отдать своего голкипера в аренду в один из иностранных клубов. Конкуренцию Андрею Луневу в «Зените» он пока проигрывает. Сам же Лодыгин своеобразно отреагировал на информацию о переходе в «Лацио».

«Гремио» сообщил «Спартаку» сумму за Луана

По трансферу нападающего Луана продолжаются переговоры между «Гремио» и «Спартаком». Бразильский клуб готов продать футболиста за 20 миллионов евро, еще 5 миллионов россиянам придется заплатить самому футболисту в качестве подъемных. Руководство «Спартака» сомневается в целесообразности трансфера за такую сумму, учитывая, что контракт Луана заканчивается в следующем сентябре. Ранее сообщалось, что Луан уже достиг договоренности со «Спартаком».

«Спартак» заинтересовался Гараем

«Спартак» пытается купить защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, который ранее выступал за «Зенит». При этом Гараем также интересуются «Ювентус», «Интер» и еще несколько серьезных европейских клубов. Впрочем, сообщается, что сам футболист непрочь вернуться в РФПЛ. Однако за трансфер Гарая «Валенсия» требует 25 миллионов евро.

Быстров продолжит карьеру в «Тосно»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров подписал контракт с «Тосно». 33-летний игрок заключил с клубом из Ленинградской области соглашение сроком на один год. Последние три сезона хавбек отыграл за «Краснодар». В минувшем сезоне Быстров провел 12 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.

Стадион в Хабаровске затоплен

«Анжи» на своей странице в твиттере опубликовал снимок стадиона имени Ленина в Хабаровске, где завтра махачкалинцы должны провести матч пятого тура с местным «СКА-Хабаровском». На фото видно, что газон арены практически полностью затоплен, только лишь в центре поля виднеется небольшой участок травы. Напомним, игра должна начаться 8 августа в 11:00 по московскому времени.

«Зенит» сыграет с «Утрехтом» первый матч в гостях

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко объявил, что первая игра санкт-петербургского клуба в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы с «Утрехтом» состоится 16 августа на поле голландского клуба. «У нас бумага пришла, что мы 16 августа в 18:00 играем в Голландии», – отметил Фурсенко. На официальном сайте УЕФА также появилась информация, согласно которой первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 16-го числа.