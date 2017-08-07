Лодыгин: «Переход в «Лацио»? Я на базе «Зенита», здесь плохо слышно»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин не стал подтверждать информацию о своем возможном переходе в «Лацио». Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что римский клуб заинтересован в услугах 27-летнего стража ворот.

В телефонном разговоре на вопрос о возможном отъезде в Серию А Лодыгин ответил: «Не буду это комментировать. Я на базе, здесь плохо слышно».

Россиянин защищает цвета сине-бело-голубых с июня 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в одном матче квалификации Лиги Европы. Его действующий контракт с петербургским клубом истекает в июле 2019 года.