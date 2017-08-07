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    Лодыгин: «Переход в «Лацио»? Я на базе «Зенита», здесь плохо слышно»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин не стал подтверждать информацию о своем возможном переходе в «Лацио». Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что римский клуб заинтересован в услугах 27-летнего стража ворот.

    В телефонном разговоре на вопрос о возможном отъезде в Серию А Лодыгин ответил: «Не буду это комментировать. Я на базе, здесь плохо слышно».

    Россиянин защищает цвета сине-бело-голубых с июня 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в одном матче квалификации Лиги Европы. Его действующий контракт с петербургским клубом истекает в июле 2019 года.

    Источник: Life

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    07.08.2017 17:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 7 августа 2017, 19:42

      Да уж он даже новости пропускает .....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 августа 2017, 18:43

      лацио : Лодыгин ? не не слышали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 августа 2017, 18:38

      Утка....Лацио "дырка" не нужна....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 августа 2017, 18:30

      конечно за такие деньги лучше на базе сидеть, чем доказывать свою состоятельность в сильном чемпионате

      2
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      Рейтинг: +47

      TRITON41 7 августа 2017, 18:18

      Я в тамбуре курю,плохо слышно,колёса стучат

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1308

      Taps 7 августа 2017, 18:17

      Увы, зазнался от больших денег и стал "дырой".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 7 августа 2017, 18:17

      нет дыма без огня.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 18:13

      Перебои со звуком..., ну сами понимаете.

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 августа 2017, 17:55

      Ну праильно, а то еще сглазишь!

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