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  • Лодыгин: «Переход в «Лацио»? Я на базе «Зенита», здесь плохо слышно»

Лодыгин: «Переход в «Лацио»? Я на базе «Зенита», здесь плохо слышно»

7 августа 2017, 17:52
11

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин не стал подтверждать информацию о своем возможном переходе в «Лацио». Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что римский клуб заинтересован в услугах 27-летнего стража ворот.

В телефонном разговоре на вопрос о возможном отъезде в Серию А Лодыгин ответил: «Не буду это комментировать. Я на базе, здесь плохо слышно».

Россиянин защищает цвета сине-бело-голубых с июня 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в одном матче квалификации Лиги Европы. Его действующий контракт с петербургским клубом истекает в июле 2019 года.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Лацио Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (11)
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Тамхар
1502117719
Ну праильно, а то еще сглазишь!
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paracetamol
1502118781
Перебои со звуком..., ну сами понимаете.
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Rebrova
1502119021
нет дыма без огня.
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Taps
1502119022
Увы, зазнался от больших денег и стал "дырой".
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TRITON41
1502119098
Я в тамбуре курю,плохо слышно,колёса стучат
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серега кашин
1502119823
конечно за такие деньги лучше на базе сидеть, чем доказывать свою состоятельность в сильном чемпионате
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zico2205
1502120291
Утка....Лацио "дырка" не нужна....
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anri1703
1502120634
лацио : Лодыгин ? не не слышали
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Kazak ne China
1502124121
Да уж он даже новости пропускает .....
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