Бышовец: «Мне говорят: во главе «Спартака» итальянец и он знает, как надежно играть в обороне. Ну вот, пожалуйста – сыграли»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец отметил, что «Спартак» накануне матча с «Зенитом» (1:5) в четвертом туре РФПЛ не учел свои проблемы в обороне. Он подчеркнул, что после такого неожиданного результата не стоит в дальнейшем делать никаких прогнозов.

«После матча «Зенит» – «Спартак» я сделал для себя один вывод, что не надо давать никаких прогнозов. Я перед игрой говорил о том, что спартаковцы будут иметь хорошие шансы, если они достигнут гармонии в атакующих и оборонительных действиях. Надежность в обороне – это их слабое звено, и они должны были учитывать это в поединке с «Зенитом». И что получилось в итоге? Они привезли себе пять мячей! Как после этого можно делать прогнозы? Я ведь предупреждал «Спартак». Мне говорят, что во главе итальянец Каррера, и он знает, как надежно играть в обороне. Ну вот, пожалуйста – сыграли», – сказал Бышовец.