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    Бышовец: «Мне говорят: во главе «Спартака» итальянец и он знает, как надежно играть в обороне. Ну вот, пожалуйста – сыграли»

    Известный российский специалист Анатолий Бышовец отметил, что «Спартак» накануне матча с «Зенитом» (1:5) в четвертом туре РФПЛ не учел свои проблемы в обороне. Он подчеркнул, что после такого неожиданного результата не стоит в дальнейшем делать никаких прогнозов.

    «После матча «Зенит» – «Спартак» я сделал для себя один вывод, что не надо давать никаких прогнозов. Я перед игрой говорил о том, что спартаковцы будут иметь хорошие шансы, если они достигнут гармонии в атакующих и оборонительных действиях. Надежность в обороне – это их слабое звено, и они должны были учитывать это в поединке с «Зенитом». И что получилось в итоге? Они привезли себе пять мячей! Как после этого можно делать прогнозы? Я ведь предупреждал «Спартак». Мне говорят, что во главе итальянец Каррера, и он знает, как надежно играть в обороне. Ну вот, пожалуйста – сыграли», – сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2017 18:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 7 августа 2017, 23:25

      Ой, блять, ну конечно ты лучше всех знаешь, как играть в обороне!
      И в атаке!
      И в воротах!
      И вообще!

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 7 августа 2017, 22:43

      Возможно, будь у руля другой тренер, например Луческу, был бы другой расклад. Манчини сильно рискнул, выставив неоптимальный состав в ЛЕ, тем самым уравновесив условия для двух команд-Cпартак ведь не играет 2 игры в неделю и если бы и с евреями и со Спартаком играл один и тот же состав,то может быть все было бы иначе. Теперь интересно, как будет себя чувствовать чемпион играя после ЛЧ в РФПЛ.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 августа 2017, 19:36

      БА_БАФФФ!

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