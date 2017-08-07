Чанов – о травме Акинфеева: «Даже врачи сказали, что боялись худшего»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, работающий ныне в тульском «Арсенале», поведал, что врачи опасались худших последствий травмы голкипера армейцев Игоря Акинфеева. Напомним, 31-летний повредился в поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом (1:0). В течение матча стражу ворот два раза оказывали помощь из-за болевых ощущений в колене.

О сроках восстановления пока точно ничего неизвестно, однако ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что, возможно, Акинфеев сможет принять участие во встрече шестого тура РФПЛ со «Спартаком» в ближайшую субботу.

«Насколько я знаю, даже врачи сказали, что боялись худшего, когда Игорь получил травму. Видимо, обошлось. Чего конкретно боялись – сказать не могу. Когда говорят, что могло случится худшее, но не случилось – от сердца отлегает. Желаю Игорю скорейшего восстановления. Все ждут, когда он выйдет на поле», – сказал Чанов.