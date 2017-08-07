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  • Чанов – о травме Акинфеева: «Даже врачи сказали, что боялись худшего»

Чанов – о травме Акинфеева: «Даже врачи сказали, что боялись худшего»

7 августа 2017, 17:41
6

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, работающий ныне в тульском «Арсенале», поведал, что врачи опасались худших последствий травмы голкипера армейцев Игоря Акинфеева. Напомним, 31-летний повредился в поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом (1:0). В течение матча стражу ворот два раза оказывали помощь из-за болевых ощущений в колене.

О сроках восстановления пока точно ничего неизвестно, однако ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что, возможно, Акинфеев сможет принять участие во встрече шестого тура РФПЛ со «Спартаком» в ближайшую субботу.

«Насколько я знаю, даже врачи сказали, что боялись худшего, когда Игорь получил травму. Видимо, обошлось. Чего конкретно боялись – сказать не могу. Когда говорят, что могло случится худшее, но не случилось – от сердца отлегает. Желаю Игорю скорейшего восстановления. Все ждут, когда он выйдет на поле», – сказал Чанов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (6)
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zlobny_zenitos
1502117661
Здоровья! Пусть поправляется и играет! Травмы это плохо! Не важно игрок это ЦСКА, Зенита, Спартака или Тосно! Он человек, любому человеку травмы это боль, а спортсмену так вообще!
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АЛЕКС 58
1502119043
Скорейшего выздоровления!
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Almazovich
1502124354
Здоровья Акинфееву!
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Вомбат
1502126455
Не было похоже на кресты, и я сильно не переживал за Акинфеева. Думал, ушиб. Оказывается, даже врачи боялись чего-то, но в итоге все обошлось. Ну и слава богу. Игорю желаю больше никаких травм.
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GSKA1974
1502173317
Здоровья только можно пожелать Игорю! Без него ЦСКА тяжко.
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vovan55
1502179760
здоровья Игорю... не надо травм..., но надо давать отдохнуть, пусть и второй вратарь натаскивается...
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