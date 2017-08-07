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    Чанов – о травме Акинфеева: «Даже врачи сказали, что боялись худшего»

    Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, работающий ныне в тульском «Арсенале», поведал, что врачи опасались худших последствий травмы голкипера армейцев Игоря Акинфеева. Напомним, 31-летний повредился в поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом (1:0). В течение матча стражу ворот два раза оказывали помощь из-за болевых ощущений в колене.

    О сроках восстановления пока точно ничего неизвестно, однако ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что, возможно, Акинфеев сможет принять участие во встрече шестого тура РФПЛ со «Спартаком» в ближайшую субботу.

    «Насколько я знаю, даже врачи сказали, что боялись худшего, когда Игорь получил травму. Видимо, обошлось. Чего конкретно боялись – сказать не могу. Когда говорят, что могло случится худшее, но не случилось – от сердца отлегает. Желаю Игорю скорейшего восстановления. Все ждут, когда он выйдет на поле», – сказал Чанов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2017 17:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +840

      vovan55 8 августа 2017, 11:09

      здоровья Игорю... не надо травм..., но надо давать отдохнуть, пусть и второй вратарь натаскивается...

      2
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 8 августа 2017, 09:21

      Здоровья только можно пожелать Игорю! Без него ЦСКА тяжко.

      3
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 7 августа 2017, 20:20

      Не было похоже на кресты, и я сильно не переживал за Акинфеева. Думал, ушиб. Оказывается, даже врачи боялись чего-то, но в итоге все обошлось. Ну и слава богу. Игорю желаю больше никаких травм.

      4
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 7 августа 2017, 19:45

      Здоровья Акинфееву!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 7 августа 2017, 18:17

      Скорейшего выздоровления!

      4
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 7 августа 2017, 17:54

      Здоровья! Пусть поправляется и играет! Травмы это плохо! Не важно игрок это ЦСКА, Зенита, Спартака или Тосно! Он человек, любому человеку травмы это боль, а спортсмену так вообще!

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